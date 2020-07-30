https://ria.ru/20200730/1575188039.html
В Петербурге задержали депутата законодательного собрания Коваля
Депутата заксобрания Санкт-Петербурга Романа Коваля задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила пресс-служба СК. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T19:22
2020-07-30T20:20
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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санкт-петербург
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.
Депутата заксобрания Санкт-Петербурга
Романа Коваля задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила пресс-служба СК
.
По версии следователей, с 2018-го по 2020 год политик получил от предпринимателя лично и через своего помощника Андрея Гришина деньги и автомобиль на общую сумму более 15 миллионов рублей.
Указано, что с использованием своего служебного положения Коваль способствовал выделению денег из бюджета. За это он просил 20 процентов от суммы.
"При получении очередной части незаконного денежного вознаграждения 30 июля с поличным задержан помощник депутата, а затем и сам депутат", — добавили в СК.
Возбуждено уголовное дело. Помощнику депутата вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.
С задержанными проводят следственные действия.
В ближайшее время Ковалю и Гришину планируют предъявить обвинение, следователи будут просить суд об их аресте.
Ранее СМИ написали, что депутат получил Аudi Q7 и несколько миллионов рублей за распределение бюджетных денег через депутатскую поправку.
После этого замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов заявил РИА Новости, что партия приостановит членство Коваля до приговора или прекращения расследования.