В Петербурге задержали депутата законодательного собрания Коваля

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Депутата заксобрания Депутата заксобрания Санкт-Петербурга Романа Коваля задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила пресс-служба СК

По версии следователей, с 2018-го по 2020 год политик получил от предпринимателя лично и через своего помощника Андрея Гришина деньги и автомобиль на общую сумму более 15 миллионов рублей.

Указано, что с использованием своего служебного положения Коваль способствовал выделению денег из бюджета. За это он просил 20 процентов от суммы.

"При получении очередной части незаконного денежного вознаграждения 30 июля с поличным задержан помощник депутата, а затем и сам депутат", — добавили в СК.

Возбуждено уголовное дело. Помощнику депутата вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

С задержанными проводят следственные действия.

В ближайшее время Ковалю и Гришину планируют предъявить обвинение, следователи будут просить суд об их аресте.

Ранее СМИ написали, что депутат получил Аudi Q7 и несколько миллионов рублей за распределение бюджетных денег через депутатскую поправку.