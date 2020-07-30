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Смерть украинского рэпера в Питере обрастает жуткими подробностями
Жителей Санкт-Петербурга шокировала очередная жуткая история. И снова с "расчлененкой". В квартире оперативники обнаружили останки мужчины, разложенные по... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T19:36
криминал
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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криминал, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, общество

Смерть украинского рэпера в Питере обрастает жуткими подробностями

18:15 30.07.2020 (обновлено: 19:36 30.07.2020)
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© Фото : @kkkartrait/InstagramРэпер Энди Картрайт
Рэпер Энди Картрайт
© Фото : @kkkartrait/Instagram
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Жителей Санкт-Петербурга шокировала очередная жуткая история. И снова с "расчлененкой". В квартире оперативники обнаружили останки мужчины, разложенные по нескольким пакетам. Вскоре СК установил: это фрагменты тела украинского рэпера, участника Versus Battle Энди Картрайта. Дальше — больше. Супруга музыканта заявила: якобы Энди умер еще несколько дней назад от передозировки наркотиков, и она решила избавиться от трупа, чтобы "спасти репутацию". Выразила готовность пройти полиграф. Впрочем, позже начала путаться в показаниях. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство", но пока в этой истории гораздо больше вопросов, чем ответов. Что известно на данный момент — в материале РИА Новости.

"Четыре дня ничего не ела"

Поздно вечером 29 июля в полицию Санкт-Петербурга позвонила девушка. Попросила приехать, сказала, что совершила "кое-что страшное". В квартире на Невском оперативники нашли пять черных свертков с останками известного рэпера Александра Юшко (творческий псевдоним — Энди Картрайт). Его жена Марина Кохал не отпиралась: объяснила, что сама расчленила тело. Но уже после гибели мужа — от передозировки наркотиков.
© Фото : @kkkartrait/InstagramРэпер Энди Картрайт
Рэпер Энди Картрайт
© Фото : @kkkartrait/Instagram
Рэпер Энди Картрайт
Все произошло еще 24 июля. Как объяснила РИА Новости адвокат Марины Ирина Скурту, жила пара в просторной трехкомнатной квартире на Невском. В одном из помещений у Александра была оборудована мини-студия. Марина туда не заходила часами — супруг не любил, когда его отрывают от музыки.

В тот день Картрайт долго не появлялся. Жена, по ее версии, все же заглянула к нему и увидела, что он лежит на полу. Рядом валялся шприц. "Моя доверительница убедилась, что Александр мертв, и решила скрыть это. Зачем? Не хотела дурной славы у поклонников, надеялась спасти репутацию. Она собиралась спрятать тело, а потом сказать, что рэпер пропал. Также Марина не хотела, чтобы сын знал о смерти отца от передозировки".

Несколько суток Марина расчленяла труп. Сын — ему два с половиной года — все это время находился в той же квартире. Правда, адвокат утверждает, что мальчик ничего не видел, так как детская — в пятнадцати метрах от той комнаты, где все происходило. Но соседи слышали плач ребенка. В какой-то момент Кохал поняла, что не справляется, и позвонила знакомому адвокату. А тот уже Ирине Скурту.
"Когда я приехала, она была в очень возбужденном состоянии: то пыталась рыдать, то причитала "что я наделала". Была истощена — четыре дня ничего не ела. Но впечатление безумной или находящейся под действием психотропных веществ не производила. Я сказала, что чем раньше она позвонит в полицию, тем лучше. Еще уточнила, согласна ли она пройти полиграф. Марина ответила утвердительно".

"Была депрессия из-за отсутствия концертов"

Марина и Александр прожили в официальном браке пять лет. Познакомились на концерте — она была поклонницей рэпера. По словам адвоката, Кохал была убежденной чайлд-фри, то есть не хотела детей. Но ради Александра решилась на рождение ребенка. "О муже она рассказывает с любовью, со слезами на глазах. Я ее спрашивала, были ли скандалы? Нет, говорит. Максимум что смогла вспомнить: иногда Александр приходил домой пьяный. Шел в свою комнату, засыпал. На этом все и заканчивалось. Не было ни материальных конфликтов, ни угроз".
© Фото : @kkkartrait/InstagramРэпер Энди Картрайт
Рэпер Энди Картрайт
© Фото : @kkkartrait/Instagram
Рэпер Энди Картрайт
При этом Кохал сообщила адвокату, что во время пандемии у мужа началась депрессия из-за отсутствия концертов и, соответственно, денег. "Вроде как он даже говорил Марине о суициде. Но она это не воспринимала всерьез. К слову, в последнее время она зарабатывала на жизнь тем, что вела курсы по психологии. В душевных проблемах должна была разбираться".
— Марина раньше подозревала, что супруг употреблял наркотики?
— По ее словам, нет. Когда увидела валяющийся шприц, очень удивилась. Потому что не замечала раньше ни следов от уколов на запястьях, ни других признаков.
© Instagram/kkkartraitСтраничка в Instagram рэпера Энди Картрайта
Страничка в Instagram рэпера Энди Картрайт
© Instagram/kkkartrait
Страничка в Instagram рэпера Энди Картрайта
В течение нескольких дней, пока Марина расчленяла тело, она переписывалась с фанатами с его страничек. Например, во "ВКонтакте" пользователь Энди Картрайт последний раз заходил 27 июля в 21:20, когда уже был мертв как минимум три дня. А в инстаграме четыре дня назад она опубликовала фото с татуировкой и подписала: "Лето в разгаре, бейте татухи, присылайте фотки. P. S.: Приятно, когда тексты твоих треков буквально идут по рукам".
© VK/Энди КартрайтСтраничка в социальной сети "ВКонтакте" рэпера Энди Картрайта
Страничка в социальной сети ВКонтакте рэпера Энди Картрайт
© VK/Энди Картрайт
Страничка в социальной сети "ВКонтакте" рэпера Энди Картрайта
"Марина не отрицает, что вела от имени мужа его блоги. Зачем она это делала, объяснить не может. Думаю, пыталась оттянуть время, когда об исчезновении станет известно", — предполагает адвокат.

"Не слышал, чтобы он употреблял наркотики"

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", но пока не против какого-либо конкретного лица. Как уточняет адвокат, это позволяет проводить следственные действия, в том числе психолого-психиатрическую экспертизу. В то же время если следствие установит, что девушка не имеет отношения к смерти исполнителя, то никакого наказания не последует. "Кто-то из журналистов пишет, что ей грозит срок по статье "Надругательство над телами умерших". Но ведь это преступление против нравственности — демонстративное, совершенное, к примеру, на кладбище. Здесь иное", — говорит Скурту.
Рэпер Энди Картрайт
15:51
В крови расчлененного рэпера Энди Картрайта не нашли наркотиков
Несмотря на все заверения адвоката, в этом деле очень много нестыковок. Так, все знакомые рэпера, с кем нам удалось пообщаться, утверждают: наркотиков он не принимал.
"Я знал его как очень крутого МС и хорошего человека. С правильной жизненной философией. Никогда не слышал, чтобы он принимал что-то из запрещенного. Алкоголь — да, его употребляют многие исполнители, к сожалению. Но наркотики… Не уверен", — объяснил нам один из знакомых Картрайта.
Еще один коллега рэпера заявил, что ссор с женой у Александра не было.
"Мы писали совместно музыку, я делал для него некоторые биты. <…> Санек был крутой чел и хороший друг. Честно, я пока не верю во все это. Но, похоже, правда. Знаю, что конфликтов у них с Мариной не было" — так ответил на вопрос РИА Новости пользователь ВК под ником Yellah Bwooay.
На момент публикации материала в Следственном комитете еще ждали экспертизу по телу рэпера. Но некоторые СМИ уже сообщили, что, по предварительной информации, наркотических веществ в крови не обнаружили. А это значит, что версия Марины Кохал разваливается.
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КриминалСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургОбщество
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