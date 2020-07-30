В крови расчлененного рэпера Энди Картрайта не нашли наркотиков

При этом в крови музыканта нашли алкоголь, точную дозировку определят позднее. По информации телеканала, следствие проведет повторную экспертизу.

По словам супруги музыканта, он скончался четыре дня назад из-за передозировки наркотиков. Женщина заявила, что сама расчленила тело, чтобы скрыть причину смерти и оставить "светлую память" о муже.