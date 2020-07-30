https://ria.ru/20200730/1575173567.html
В крови расчлененного рэпера Энди Картрайта не нашли наркотиков
Первичный анализ показал, что украинский рэпер Энди Картрайт, тело которого расчленили, не употреблял наркотики перед смертью. Об этом сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:51
2020-07-30T18:15
гибель украинского рэпера в петербурге
энди картрайт
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575172207_0:32:883:529_1400x0_80_0_0_de19cd8fc8f8dc138cb66a6a9a177a57.jpg
https://ria.ru/20200730/1575158883.html
https://ria.ru/20200730/1575170525.html
Ирэн Мирная
Многим смешно потому что он украинский? общество серьёзно больно.
35
Теофраст фон Гогенгейм
Вы не правы . Просто когда уходит артист , нужно провожать его аплодисментами . Среди предложенных тут нет такого смайлика и по этому все просто смеются . Тем более , что обстоятельства его гибели действительно смешны .
20
17
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575172207_0:32:883:529_1400x0_80_0_0_de19cd8fc8f8dc138cb66a6a9a177a57.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575172207_0:49:883:711_1400x0_80_0_0_7e5ff6f2b3595b305d774dc8be2b5357.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575172207_0:19:883:902_1400x0_80_0_0_962d3424e4a62eab26407f8224dbbc8c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гибель украинского рэпера в петербурге, энди картрайт, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия