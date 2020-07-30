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https://ria.ru/20200730/1575173567.html
В крови расчлененного рэпера Энди Картрайта не нашли наркотиков
Первичный анализ показал, что украинский рэпер Энди Картрайт, тело которого расчленили, не употреблял наркотики перед смертью. Об этом сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T18:15
гибель украинского рэпера в петербурге
энди картрайт
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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https://ria.ru/20200730/1575158883.html
https://ria.ru/20200730/1575170525.html
Многим смешно потому что он украинский? общество серьёзно больно.
35
Вы не правы . Просто когда уходит артист , нужно провожать его аплодисментами . Среди предложенных тут нет такого смайлика и по этому все просто смеются . Тем более , что обстоятельства его гибели действительно смешны .
20
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санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гибель украинского рэпера в петербурге, энди картрайт, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

В крови расчлененного рэпера Энди Картрайта не нашли наркотиков

15:51 30.07.2020 (обновлено: 18:15 30.07.2020)
45496
© Фото : @kkkartrait/InstagramРэпер Энди Картрайт
Рэпер Энди Картрайт
© Фото : @kkkartrait/Instagram
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Первичный анализ показал, что украинский рэпер Энди Картрайт, тело которого расчленили, не употреблял наркотики перед смертью. Об этом сообщает РЕН ТВ.
При этом в крови музыканта нашли алкоголь, точную дозировку определят позднее. По информации телеканала, следствие проведет повторную экспертизу.
Рэпер Энди Картрайт
12:34
Адвокат рассказала о задержании жены погибшего в Петербурге рэпера
Вчера вечером в Санкт-Петербурге, в квартире на Невском проспекте, нашли труп 31-летнего мужчины. Части его тела были упакованы в пять пакетов. Погибшим оказался украинский рэпер, участник Versus Battle Энди Картрайт (Александр Юшко).
По словам супруги музыканта, он скончался четыре дня назад из-за передозировки наркотиков. Женщина заявила, что сама расчленила тело, чтобы скрыть причину смерти и оставить "светлую память" о муже.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.
Рэпер Энди Картрайт
15:22
Основатель Versus Battle прокомментировал смерть рэпера Энди Картрайта
667102131530
Обсудить 17
Гибель украинского рэпера в ПетербургеЭнди КартрайтСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Многим смешно потому что он украинский? общество серьёзно больно.
30 июля, 18:32
Ирэн Мирная
19401011
Вы не правы . Просто когда уходит артист , нужно провожать его аплодисментами . Среди предложенных тут нет такого смайлика и по этому все просто смеются . Тем более , что обстоятельства его гибели действительно смешны .
30 июля, 19:01
Теофраст фон Гогенгейм
4200212
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