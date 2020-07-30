В ЕР отреагировали на драку депутатов из-за плаката про "голубков"

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Драка в ульяновском заксобрании не красит депутата от " Драка в ульяновском заксобрании не красит депутата от " Единой России ", но его можно понять по-человечески, заявил РИА Новости ответственный секретарь комиссии ЕР по этике, замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко

Ранее первый зампред заксобрания Ульяновской области , руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев рассказал журналистам, что в среду заседание регионального парламента пришлось прервать из-за драки депутатов, которую, по его словам, спровоцировали представители КПРФ

"По той информации, которой я располагаю, зачинщиками конфликта стали представители КПРФ, разместив оскорбительные баннеры в зале заседания. К сожалению, дальше захлестнули эмоции. Дальнейшее развитие событий, с одной стороны, не красит наших коллег. Но, с другой стороны, по-человечески понять депутата от нашей партии можно", - сказал Ревенко.

Он подчеркнул, что в любом случае необходимо детально разобраться в этой ситуации, поскольку отстаивать свою точку зрения нужно "не кулаками, а парламентскими методами".

Ревенко также выразил уверенность в том, что комиссия по этике областной думы и правоохранительные органы "во всем разберутся".