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В ЕР отреагировали на драку депутатов из-за плаката про "голубков"
Драка в ульяновском заксобрании не красит депутата от "Единой России", но его можно понять по-человечески, заявил РИА Новости ответственный секретарь комиссии... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T17:41
алексей куринный
евгений ревенко
коммунисты россии
сергей морозов (политик)
кпрф
госдума рф
единая россия
александр бастрыкин
ульяновская область
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Кадры драки депутатов в заксобрании Ульяновской области
Заседания законодательного собрания Ульяновской области пришлось прервать из-за драки депутатов. Потасовка завязалась после того, как один из депутатов от "Единой России" попытался сорвать вывешенный представителями КПРФ плакат с изображением губернатора Сергея Морозова и лидера партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина с подписью "голубки".
2020-07-30T16:44
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алексей куринный, евгений ревенко, коммунисты россии, сергей морозов (политик), кпрф, госдума рф, единая россия, александр бастрыкин, ульяновская область, политика

В ЕР отреагировали на драку депутатов из-за плаката про "голубков"

16:44 30.07.2020 (обновлено: 17:41 30.07.2020)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Драка в ульяновском заксобрании не красит депутата от "Единой России", но его можно понять по-человечески, заявил РИА Новости ответственный секретарь комиссии ЕР по этике, замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко.
Ранее первый зампред заксобрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев рассказал журналистам, что в среду заседание регионального парламента пришлось прервать из-за драки депутатов, которую, по его словам, спровоцировали представители КПРФ.
На видео, которое в Instagram выложил депутат Госдумы Алексей Куринный, видно, что потасовка завязалась после того, как один из депутатов от "Единой России" попытался сорвать вывешенный представителями КПРФ плакат с изображением губернатора Сергея Морозова и лидера партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина с подписью "голубки".
"По той информации, которой я располагаю, зачинщиками конфликта стали представители КПРФ, разместив оскорбительные баннеры в зале заседания. К сожалению, дальше захлестнули эмоции. Дальнейшее развитие событий, с одной стороны, не красит наших коллег. Но, с другой стороны, по-человечески понять депутата от нашей партии можно", - сказал Ревенко.
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Он подчеркнул, что в любом случае необходимо детально разобраться в этой ситуации, поскольку отстаивать свою точку зрения нужно "не кулаками, а парламентскими методами".
Ревенко также выразил уверенность в том, что комиссия по этике областной думы и правоохранительные органы "во всем разберутся".
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил разобраться в обстоятельствах инцидента с подравшимися депутатами законодательного собрания Ульяновской области и доложить о результатах.
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Алексей КуринныйЕвгений РевенкоКоммунисты РоссииСергей Морозов (политик)КПРФГосдума РФЕдиная РоссияАлександр БастрыкинУльяновская областьПолитика
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