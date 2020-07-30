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В МИД оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана вызывает тревогу, нагорно-карабахский конфликт необходимо решать мирными средствами, заявил заместитель... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:34
ситуация на армяно-азербайджанской границе
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

В МИД оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

16:13 30.07.2020 (обновлено: 16:34 30.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана вызывает тревогу, нагорно-карабахский конфликт необходимо решать мирными средствами, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
"В России с большой тревогой восприняли недавнее обострение ситуации на границе дружественных нам Армении и Азербайджана. Убеждены, что многолетний нагорно-карабахский конфликт, как и любые другие разногласия на международной арене, необходимо решать исключительно мирными средствами, путем дипломатических переговоров", - сказал он на брифинге в четверг.
Зайцев подчеркнул, что российское руководство предприняло все необходимые усилия для недопущения дальнейшей эскалации, в том числе посредством оперативного взаимодействия с ключевыми партнерами в регионе. В частности, Зайцев упомянул недавние телефонные переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с азербайджанским и армянским коллегами, а также обсуждение с турецкой стороной текущей ситуации в Закавказье и конкретно в нагорно-карабахском урегулировании. "Обоюдно констатируя серьезную озабоченность опасным развитием событий в регионе, Россия и Турция исходят из безальтернативности политико-дипломатического решения имеющихся проблем на основе принципов международного права в интересах народов Азербайджана и Армении", - сказал он.
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"Настроены и впредь совместно с партнерами, в том числе и с Турцией, работать в целях купирования нового витка напряженности, стабилизации общей обстановки в Закавказье, активно содействовать налаживанию политического диалога между Ереваном и Баку", - заключил он.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.
По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели шести военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
27 июля, 21:22
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
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