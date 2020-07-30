В МИД оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана вызывает тревогу, нагорно-карабахский конфликт необходимо решать мирными средствами, заявил заместитель директора департамента информации и печатиАлексей Зайцев. Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана вызывает тревогу, нагорно-карабахский конфликт необходимо решать мирными средствами, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ

"В России с большой тревогой восприняли недавнее обострение ситуации на границе дружественных нам Армении и Азербайджана. Убеждены, что многолетний нагорно-карабахский конфликт, как и любые другие разногласия на международной арене, необходимо решать исключительно мирными средствами, путем дипломатических переговоров", - сказал он на брифинге в четверг.

Зайцев подчеркнул, что российское руководство предприняло все необходимые усилия для недопущения дальнейшей эскалации, в том числе посредством оперативного взаимодействия с ключевыми партнерами в регионе. В частности, Зайцев упомянул недавние телефонные переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с азербайджанским и армянским коллегами, а также обсуждение с турецкой стороной текущей ситуации в Закавказье и конкретно в нагорно-карабахском урегулировании. "Обоюдно констатируя серьезную озабоченность опасным развитием событий в регионе, Россия и Турция исходят из безальтернативности политико-дипломатического решения имеющихся проблем на основе принципов международного права в интересах народов Азербайджана и Армении", - сказал он.

"Настроены и впредь совместно с партнерами, в том числе и с Турцией, работать в целях купирования нового витка напряженности, стабилизации общей обстановки в Закавказье, активно содействовать налаживанию политического диалога между Ереваном и Баку", - заключил он.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.