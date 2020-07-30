В Мордовии зафиксировали случаи повторного заражения коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл — РИА Новости. Случаи повторного заболевания коронавирусом у одних и тех же пациентов зафиксированы в Мордовии, заявил журналистам министр здравоохранения республики Олег Маркин.

"Как и в Китае , и в России в целом, и у нас в Республике Мордовии, к сожалению, регистрируются факты повторного инфицирования коронавирусной инфекцией", — сказал Маркин в четверг на пресс-конференции в ответ на вопрос журналистов о том, есть ли в регионе случаи повторного заболевания COVID-19.

По его словам, новая коронавирусная инфекция сейчас все еще находится на этапе изучения. "По предварительным данным, есть люди, у которых был высокий титр антител после перенесенной коронавирусной инфекции, а через месяц титр антител — ноль. Поэтому имеются категории граждан, перенесших болезнь, у которых снижается иммунитет по поводу коронавирусной инфекции и, возможно, по второму заражению. Эти результаты, к сожалению, есть", — заявил Маркин, не уточнив количества повторных случаев заражения, зафиксированных в Мордовии.

Министр здравоохранения Мордовии подчеркнул, что коронавирусная инфекция — это сильный удар по организму и даже когда пациент считается выздоровевшим, его здоровью нанесен ущерб. "Поэтому мы проводим массовую работу по организации возможных мер по реабилитации для восстановления жизненно важных функций данной категории пациентов. Они будут приглашаться на профосмотры, на диспансеризацию, они должны ее обязательно пройти, оценить состояние других функций и систем организма после перенесенной инфекции", — добавил Маркин.

Всего в республике за период пандемии выявлено 4457 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 3389 человек, 41 — за последние сутки. Скончались 34.

Ранее о повторных случаях заражения коронавирусной инфекцией заявляли в Санкт-Петербурге Владимире и Бурятии, однако позже эта информация не подтверждалась.