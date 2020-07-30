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Основатель Versus Battle прокомментировал смерть рэпера Энди Картрайта
Основатель Versus Battle Ресторатор (Александр Тимарцев) прокомментировал смерть украинского рэпера Энди Картрайта. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:10
санкт-петербург
происшествия
александр тимарцев
гибель украинского рэпера в петербурге
энди картрайт
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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санкт-петербург, происшествия, александр тимарцев, гибель украинского рэпера в петербурге, энди картрайт

Основатель Versus Battle прокомментировал смерть рэпера Энди Картрайта

15:22 30.07.2020 (обновлено: 16:10 30.07.2020)
6782
© Фото : @restoratorvs/InstagramАлександр Тимарцев
Александр Тимарцев
© Фото : @restoratorvs/Instagram
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Основатель Versus Battle Ресторатор (Александр Тимарцев) прокомментировал смерть украинского рэпера Энди Картрайта.
Тимарцев рассказал, что узнал о произошедшем от друзей Картрайта, которым жена рэпера прислала голосовое сообщение. Он отметил, что не знал о пристрастии коллеги к наркотическим веществам.
"Про наркотики для меня большая новость. Были проблемы с алкоголем, мог уходить в длительные запои", - заявил он в комментарии РЕН ТВ.
Он отметил, что смерть Картрайта стала утратой как для него лично, так и для рэпа в целом.
Ранее в квартире на Невском проспекте сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп мужчины 1989 года рождения. Фрагменты его тела были упакованы в пять пакетов. Погибшим оказался украинский андеграунд-рэп-исполнитель, участник Versus Battle Энди Картрайт.
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13:25
Жена рэпера Энди Картрайта рассказала о смерти музыканта
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Санкт-ПетербургПроисшествияАлександр ТимарцевГибель украинского рэпера в ПетербургеЭнди Картрайт
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