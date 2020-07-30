https://ria.ru/20200730/1575170525.html
Основатель Versus Battle прокомментировал смерть рэпера Энди Картрайта
Основатель Versus Battle Ресторатор (Александр Тимарцев) прокомментировал смерть украинского рэпера Энди Картрайта. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:22
2020-07-30T16:10
санкт-петербург
происшествия
александр тимарцев
гибель украинского рэпера в петербурге
энди картрайт
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https://ria.ru/20200730/1575163287.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575171622_0:87:1080:695_1400x0_80_0_0_9562c2ba5f1f03d257a2a8eca582787a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия, александр тимарцев, гибель украинского рэпера в петербурге, энди картрайт