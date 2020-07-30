В Иванове после масштабной реконструкции открылся железнодорожный вокзал

ИВАНОВО, 30 июл – РИА Новости. Железнодорожный вокзал Железнодорожный вокзал Иваново после масштабной реконструкции вернул свой исторический облик, а железнодорожная инфраструктура теперь полностью отвечает требованиям безопасности и комфорта пассажиров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.

По его словам, работы по реконструкции вокзального комплекса "Иваново", построенного в конструктивистском стиле по проекту архитектора Владимира Каверинского в 1933 году и ставшего памятником архитектуры федерального значения, стали результатом переговоров губернатора региона Станислава Воскресенского и главы РЖД Олега Белозерова.

Как рассказал собеседник агентства, весь комплекс выполненных работ можно разделить на пять основных блоков: обновление фасада; реконструкция основного "синего" зала и инфраструктуры по обслуживанию пассажиров; реконструкция платформ с обустройством подземного перехода; реконструкция "красного" зала; ремонт всех подсобных и вспомогательных помещений. Теперь здание полностью адаптировано к потребностям пассажиров с ограниченными возможностями по здоровью. Кроме того, один из залов вокзала будет задействован как социокультурное пространство, место культурного притяжения, интересное для горожан и гостей города. К открытию там организована мультимедийная выставка, рассказывающая о вокзале как о символе разных эпох в жизни Ивановского региона.

Осмотрев отреставрированное здание, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и глава РЖД Олег Белозеров отметили, что команде Российских железных дорог удалось максимально воплотить в жизнь задумку архитекторов-конструктивистов тридцатых годов.

"Вокзал города Иваново уникальный: седьмой по размеру в России, самый большой вокзал на Северной железной дороге и самый крупный из вокзалов памятников конструктивизма. К сожалению, вокзал после тридцатых годов пострадал от ряда реконструкций, и его архитектурный облик был нарушен. Но сейчас по максимуму удалось реализовать с комфортом и удобством для пассажиров и с использованием самых последних технологий с точки зрения перевозки пассажиров, ту задумку, которая была у конструктивистов в тридцатых годах", – сказал Воскресенский.