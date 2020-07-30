Группа по Конституции обсуждает возможность поправок о защите территории

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Рабочая группа по конституции обсуждает возможность внесения поправок в законодательство о защите территориальной целостности РФ, сообщил РИА Новости в четверг глава международного комитета Совфеда, член рабочей группы Рабочая группа по конституции обсуждает возможность внесения поправок в законодательство о защите территориальной целостности РФ, сообщил РИА Новости в четверг глава международного комитета Совфеда, член рабочей группы Константин Косачев

Голосование по поправкам к Конституции России проходило с 25 июня по 1 июля. За принятие поправок проголосовали 77,92%. Они вступили в силу 4 июля. Одна из поправок гласит, что РФ защищает свой суверенитет и территориальную целостность. Все действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории государства, а также призывы к ним не допускаются.

"Конституционная норма о защите суверенитета и территориальной целостности - естественная для многих государств мира. Тем более она актуальна в тех случаях, когда имеют место посягательства на суверенитет и целостность", - сказал Косачев.

По его словам, Россия, к сожалению, в числе таких государств, и именно поэтому "для нашей страны столь важно обеспечить правовую защиту соответствующих категорий на всех возможных уровнях законодательства, начиная с конституционного".