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Группа по Конституции обсуждает возможность поправок о защите территории
Рабочая группа по конституции обсуждает возможность внесения поправок в законодательство о защите территориальной целостности РФ, сообщил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:55
андрей клишас
совет федерации рф
павел крашенинников
госдума рф
константин косачев
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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андрей клишас, совет федерации рф, павел крашенинников, госдума рф, константин косачев, политика

Группа по Конституции обсуждает возможность поправок о защите территории

13:55 30.07.2020
81
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Рабочая группа по конституции обсуждает возможность внесения поправок в законодательство о защите территориальной целостности РФ, сообщил РИА Новости в четверг глава международного комитета Совфеда, член рабочей группы Константин Косачев.
Голосование по поправкам к Конституции России проходило с 25 июня по 1 июля. За принятие поправок проголосовали 77,92%. Они вступили в силу 4 июля. Одна из поправок гласит, что РФ защищает свой суверенитет и территориальную целостность. Все действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории государства, а также призывы к ним не допускаются.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
11:23Голосование по поправкам в Конституцию
В Совфеде рассказали о реакции на поправку о целостности России
"Конституционная норма о защите суверенитета и территориальной целостности - естественная для многих государств мира. Тем более она актуальна в тех случаях, когда имеют место посягательства на суверенитет и целостность", - сказал Косачев.
По его словам, Россия, к сожалению, в числе таких государств, и именно поэтому "для нашей страны столь важно обеспечить правовую защиту соответствующих категорий на всех возможных уровнях законодательства, начиная с конституционного".
"Если потребуется, будем вносить изменения и в законодательные акты других уровней, но это пока вопрос обсуждения на уровне юристов, в том числе в нашей рабочей группе", - заключил сенатор.
Совет Федерации ранее одобрил закон о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности России, в том числе отчуждение части ее территории. Авторами инициативы стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Законопроект был подготовлен в рамках реализации принятых поправок в Конституцию РФ.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
24 июля, 18:05
Клишас разъяснил работу мер для защиты территориальной целостности России
420001
Обсудить 1
Андрей КлишасСовет Федерации РФПавел КрашенинниковГосдума РФКонстантин КосачевПолитика
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