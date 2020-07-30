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Спикер Рады уверен, что Киев вернет Донбасс
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков выразил уверенность, что Киев реинтегрирует Донбасс в состав Украины, но в ближайшее время сделать это невозможно. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:32
дмитрий разумков
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
дмитрий разумков, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, луганская народная республика, донецкая народная республика, верховная рада украины, в мире

Спикер Рады уверен, что Киев вернет Донбасс

12:32 30.07.2020
689
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков выразил уверенность, что Киев реинтегрирует Донбасс в состав Украины, но в ближайшее время сделать это невозможно.
"Уверен в этом (что Киев реинтегрирует Донбасс – ред.). Не буду заниматься шапкозакидательством и говорить, что мы это сделаем через неделю или через месяц. Это невозможно. Но это наша территория, там наши люди, и мы должны делать все, чтобы рано или поздно Украина смогла мирно существовать в тех же границах, что и до 2014 года. Многое зависит не только от нас, но и от иностранных партнеров", - сказал спикер в интервью изданию "Факты", опубликованном в четверг.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Дмитрий РазумковСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныВ мире
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