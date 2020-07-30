Спикер Рады уверен, что Киев вернет Донбасс

КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков выразил уверенность, что Киев реинтегрирует Донбасс в состав Украины, но в ближайшее время сделать это невозможно.
"Уверен в этом (что Киев реинтегрирует Донбасс – ред.). Не буду заниматься шапкозакидательством и говорить, что мы это сделаем через неделю или через месяц. Это невозможно. Но это наша территория, там наши люди, и мы должны делать все, чтобы рано или поздно Украина смогла мирно существовать в тех же границах, что и до 2014 года. Многое зависит не только от нас, но и от иностранных партнеров", - сказал спикер в интервью изданию "Факты", опубликованном в четверг.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.