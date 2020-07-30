В Петербурге проводят проверку после избиения девочки на детской площадке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку после получения травм 11-летней девочкой на детской площадке в Невском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Ленинградской области. Сотрудники полиции проводят проверку после получения травм 11-летней девочкой на детской площадке в Невском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу

Ранее в сети появилось видео, где женщина толкает на землю девочку, бросает рядом с ней ее самокат и обзывает "дрянью". Та в ответ несколько раз пытается ударить женщину.

"Сотрудники полиции Невского района проводят проверку по факту получения несовершеннолетней девочки травм на детской площадке", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ребенок госпитализирован в удовлетворительном состоянии. По словам девочки, у нее произошел конфликт с неизвестной женщиной во время прогулки на детской площадке у дома 50/2 на улице Подвойского. После оказания медицинской помощи ребенка отпустили на амбулаторное лечение.