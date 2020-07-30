https://ria.ru/20200730/1575155557.html
В Петербурге проводят проверку после избиения девочки на детской площадке
Сотрудники полиции проводят проверку после получения травм 11-летней девочкой на детской площадке в Невском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:44
2020-07-30T11:44
гумвд
ленинградская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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гумвд, ленинградская область, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости.
Сотрудники полиции проводят проверку после получения травм 11-летней девочкой на детской площадке в Невском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу
и Ленинградской области
.
Ранее в сети появилось видео, где женщина толкает на землю девочку, бросает рядом с ней ее самокат и обзывает "дрянью". Та в ответ несколько раз пытается ударить женщину.
"Сотрудники полиции Невского района проводят проверку по факту получения несовершеннолетней девочки травм на детской площадке", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, ребенок госпитализирован в удовлетворительном состоянии. По словам девочки, у нее произошел конфликт с неизвестной женщиной во время прогулки на детской площадке у дома 50/2 на улице Подвойского. После оказания медицинской помощи ребенка отпустили на амбулаторное лечение.
Личность женщины устанавливается.