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В Петербурге проводят проверку после избиения девочки на детской площадке
Сотрудники полиции проводят проверку после получения травм 11-летней девочкой на детской площадке в Невском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:44
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ленинградская область
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гумвд, ленинградская область, происшествия

В Петербурге проводят проверку после избиения девочки на детской площадке

11:44 30.07.2020
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© Фото : портал "Наш Санкт-Петербург"Песочница на детской площадке в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
Песочница на детской площадке в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
© Фото : портал "Наш Санкт-Петербург"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку после получения травм 11-летней девочкой на детской площадке в Невском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Ранее в сети появилось видео, где женщина толкает на землю девочку, бросает рядом с ней ее самокат и обзывает "дрянью". Та в ответ несколько раз пытается ударить женщину.
"Сотрудники полиции Невского района проводят проверку по факту получения несовершеннолетней девочки травм на детской площадке", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, ребенок госпитализирован в удовлетворительном состоянии. По словам девочки, у нее произошел конфликт с неизвестной женщиной во время прогулки на детской площадке у дома 50/2 на улице Подвойского. После оказания медицинской помощи ребенка отпустили на амбулаторное лечение.
Личность женщины устанавливается.
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ГУМВДЛенинградская областьПроисшествия
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