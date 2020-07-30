Клишас призвал четко установить определение призыва к экстремизму

"Это достаточно распространённая практика, когда такого рода деяния (призывы к экстремизму - ред.) криминализируются государством, и за них назначается достаточно серьезное наказание. Ещё один момент - это практика, которая была распространена в течение последнего времени, мы установили административную преюдицию для применения уголовной ответственности. Нас беспокоит, не буду скрывать, возможное злоупотребление, особенно если кто-то высказывается в соцсетях - тут нужно будет очень четко обсудить и с Верховным судом ... что есть призывы к такому рода действиям", - сказал Клишас на заседании рабочей группы по мониторингу.