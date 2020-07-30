Глава СК поручил разобраться в конфликте депутатов в Ульяновской области

"В ряде средств массовой информации также обсуждается конфликт, произошедший в Законодательном собрании Ульяновской области. Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Ульяновской области разобраться в обстоятельствах инцидента и оперативно доложить о результатах", - говорится в сообщении.