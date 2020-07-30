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Глава СК поручил разобраться в конфликте депутатов в Ульяновской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах инцидента с подравшимися депутатами законодательного... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:53
алексей куринный
максим сурайкин
коммунисты россии
сергей морозов (политик)
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
александр бастрыкин
ульяновская область
происшествия
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353
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алексей куринный, максим сурайкин, коммунисты россии, сергей морозов (политик), следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, александр бастрыкин, ульяновская область, происшествия

Глава СК поручил разобраться в конфликте депутатов в Ульяновской области

10:53 30.07.2020
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© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах инцидента с подравшимися депутатами законодательного собрания Ульяновской области и доложить о результатах, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее первый зампред заксобрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев рассказал журналистам, что в среду заседание регионального парламента пришлось прервать из-за драки депутатов, которую, по его словам, спровоцировали представители КПРФ. На видео, которое в Instagram выложил депутат Госдумы Алексей Куринный, видно, что потасовка завязалась после того, как один из депутатов от "Единой России" попытался сорвать вывешенный представителями КПРФ плакат с изображением губернатора Сергея Морозова и лидера партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина с подписью "голубки".
"В ряде средств массовой информации также обсуждается конфликт, произошедший в Законодательном собрании Ульяновской области. Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Ульяновской области разобраться в обстоятельствах инцидента и оперативно доложить о результатах", - говорится в сообщении.
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Алексей КуринныйМаксим СурайкинКоммунисты РоссииСергей Морозов (политик)Следственный комитет России (СК РФ)Госдума РФАлександр БастрыкинУльяновская областьПроисшествия
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