В Калужской области зарегистрировали шесть кандидатов на пост губернатора

Кроме Шапши на участие в выборах зарегистрированы автомеханик Александр Абросимов от Коммунистической партии социальной справедливости, начальник управления по работе с персоналом транспортной компании Елена Ефанова от Партии роста, юрист Надежда Ефремова от "Справедливой России", начальник отдела по развитию регионов в строительной компании Степан Опарышев от ЛДПР и директор сельхозкооператива, депутат регионального заксобрания Николай Яшкин от КПРФ.