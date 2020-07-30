В Калужской области зарегистрировали шесть кандидатов на пост губернатора

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Шесть кандидатов зарегистрированы на участие в выборах губернатора Калужской области, сообщила РИА Новости представитель облизбиркома.
Ранее сообщалось, что избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом врио губернатора Владислава Шапшу, он выдвинут "Единой Россией".
"На заседании комиссии принято решение о регистрации шести кандидатов", - сказала собеседница агентства.
Кроме Шапши на участие в выборах зарегистрированы автомеханик Александр Абросимов от Коммунистической партии социальной справедливости, начальник управления по работе с персоналом транспортной компании Елена Ефанова от Партии роста, юрист Надежда Ефремова от "Справедливой России", начальник отдела по развитию регионов в строительной компании Степан Опарышев от ЛДПР и директор сельхозкооператива, депутат регионального заксобрания Николай Яшкин от КПРФ.
Президент России Владимир Путин назначил Владислава Шапшу 13 февраля 2020 года временно исполняющим обязанности губернатора. До этого Шапша занимал должность главы Обнинска.
Выборы главы региона назначены на 13 сентября 2020 года. В течение 11-12 сентября, согласно постановлению ЦИК, пройдет досрочное голосование.