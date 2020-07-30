Полиция начала проверку после драки депутатов ульяновского заксобрания

Как утверждает пресс-служба заксобрания региона, депутаты от КПРФ вывесили в зале парламента плакаты, содержащие оскорбления и нацистскую символику, а правовые последствия совершенных действий выходят за рамки полномочий мандатной комиссии. В связи с этим Гвоздев, который исполняет обязанности спикера заксобрания вместо Валерия Малышева, находящегося в отпуске, обратился в правоохранительные органы с требованием дать правовую оценку действиям представителей фракции КПРФ. Коммунисты также обратились в полицию. По словам руководителя фракции КПРФ, заместителя председателя заксобрания Ульяновской области Айрата Гибатдинова, провокаций со стороны коммунистов не было, а первыми начали потасовку депутаты от "Единой России", которые, как он заявил, пришли на заседание пьяными.