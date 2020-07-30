https://ria.ru/20200730/1575144984.html
Полиция начала проверку после драки депутатов ульяновского заксобрания
Полиция проводит проверку после драки депутатов на заседании законодательного собрания Ульяновской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T09:30
2020-07-30T10:23
алексей куринный
максим сурайкин
коммунисты россии
сергей морозов (политик)
кпрф
госдума рф
ульяновская область
политика
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ульяновская область
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей куринный, максим сурайкин, коммунисты россии, сергей морозов (политик), кпрф, госдума рф, ульяновская область, политика
САМАРА, 30 июл - РИА Новости.
Полиция проводит проверку после драки депутатов на заседании законодательного собрания Ульяновской области
, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
Ранее первый зампред заксобрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия
" Василий Гвоздев рассказал журналистам, что в среду заседание регионального парламента пришлось прервать из-за драки депутатов, которую, по его словам, спровоцировали представители КПРФ
. На видео, которое в Instagram
выложил депутат Госдумы Алексей Куринный
, видно, что потасовка завязалась после того, как один из депутатов от "Единой России" попытался сорвать вывешенный представителями КПРФ плакат с изображением губернатора Сергея Морозова
и лидера партии "Коммунисты России
" Максима Сурайкина
с подписью "голубки".
Как утверждает пресс-служба заксобрания региона, депутаты от КПРФ вывесили в зале парламента плакаты, содержащие оскорбления и нацистскую символику, а правовые последствия совершенных действий выходят за рамки полномочий мандатной комиссии. В связи с этим Гвоздев, который исполняет обязанности спикера заксобрания вместо Валерия Малышева, находящегося в отпуске, обратился в правоохранительные органы с требованием дать правовую оценку действиям представителей фракции КПРФ. Коммунисты также обратились в полицию. По словам руководителя фракции КПРФ, заместителя председателя заксобрания Ульяновской области Айрата Гибатдинова, провокаций со стороны коммунистов не было, а первыми начали потасовку депутаты от "Единой России", которые, как он заявил, пришли на заседание пьяными.
"По данному факту проводится проверка", - сказала агентству представитель УМВД по Ульяновской области.