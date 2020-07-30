ФЕОР: кладбище в Петербурге могли осквернить пьяные подростки

Оскверненные надгробия на еврейском кладбище в Эрлисайме, недалеко от города Страсбург во Франции

© Sebastien Bozon Оскверненные надгробия на еврейском кладбище в Эрлисайме, недалеко от города Страсбург во Франции

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Федерации еврейских общин России (ФЕОР) назвали "крайним варварством" разрушение надгробий на Преображенском еврейском кладбище в Петербурге, предположив, что виновниками этого могли быть пьяные подростки.

Пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области в среду сообщила, что 30 надгробий были повреждены на кладбище на проспекте Александровской Фермы в Петербурге, по факту инцидента проводится проверка.

"Это историческое Преображенское кладбище в Петербурге, это крайнее варварство. Каким надо быть, чтобы воевать с мертвыми и устраивать такого рода вещи... Осквернение кладбища - это последнее дело", - сказал РИА Новости глава департамента общественных связей ФЕОР Борух Горин.

По его словам, в еврейской общине уверены, что виновные будут найдены, потому что кладбище оснащено камерами видеонаблюдения.

Отвечая на вопрос о том, кто мог бы совершить этот акт вандализма, представитель ФЕОР заметил, что, как правило, это оказываются "какие-то пьяные подростки или что-то вроде того".

"Насколько они оснащены какой-то идеологией, трудно судить. Дождемся результатов следствия. Как правило, это все происходит под воздействием алкоголя. Пьяный дебош", - добавил собеседник агентства.