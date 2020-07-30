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Религия и мировоззрение
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ФЕОР: кладбище в Петербурге могли осквернить пьяные подростки
В Федерации еврейских общин России (ФЕОР) назвали "крайним варварством" разрушение надгробий на Преображенском еврейском кладбище в Петербурге, предположив, что РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:50
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религия, борух горин, новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, ленинградская область, санкт-петербург, общество

ФЕОР: кладбище в Петербурге могли осквернить пьяные подростки

10:50 30.07.2020
547
© Sebastien BozonОскверненные надгробия на еврейском кладбище в Эрлисайме, недалеко от города Страсбург во Франции
Оскверненные надгробия на еврейском кладбище в Эрлисайме, недалеко от города Страсбург во Франции
© Sebastien Bozon
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Федерации еврейских общин России (ФЕОР) назвали "крайним варварством" разрушение надгробий на Преображенском еврейском кладбище в Петербурге, предположив, что виновниками этого могли быть пьяные подростки.
Пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области в среду сообщила, что 30 надгробий были повреждены на кладбище на проспекте Александровской Фермы в Петербурге, по факту инцидента проводится проверка.
"Это историческое Преображенское кладбище в Петербурге, это крайнее варварство. Каким надо быть, чтобы воевать с мертвыми и устраивать такого рода вещи... Осквернение кладбища - это последнее дело", - сказал РИА Новости глава департамента общественных связей ФЕОР Борух Горин.
По его словам, в еврейской общине уверены, что виновные будут найдены, потому что кладбище оснащено камерами видеонаблюдения.
Отвечая на вопрос о том, кто мог бы совершить этот акт вандализма, представитель ФЕОР заметил, что, как правило, это оказываются "какие-то пьяные подростки или что-то вроде того".
"Насколько они оснащены какой-то идеологией, трудно судить. Дождемся результатов следствия. Как правило, это все происходит под воздействием алкоголя. Пьяный дебош", - добавил собеседник агентства.
Еврейское кладбище возникло в 1875 году как отдельный иноверческий участок Преображенского кладбища (ныне — кладбище Памяти жертв 9-го января). В годы Великой Отечественной войны на кладбище появилась братская могила моряков Балтийского флота, а также братская могила ленинградцев, погибших в период героической обороны города. Кладбище было закрыто для захоронений в 1968 году, и сейчас можно только похоронить урну с прахом в уже существующую родственную могилу или на специальной аллее. В постсоветское время кладбище неоднократно подвергалось вандализму.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Вчера, 09:09
На кладбище в Петербурге неизвестные повредили 30 надгробий
010260
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Религия и мировоззрениеРелигияБорух ГоринНовости - Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииЛенинградская областьСанкт-ПетербургОбщество
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