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Армения заявила о 15 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана
В министерстве обороны Армении в четверг заявили, что азербайджанская сторона 15 раз за ночь нарушила режим прекращения огня на границе, произведя около 120... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T08:42
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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Армения заявила о 15 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана

08:42 30.07.2020
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© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные в Тавушской области
Армянские военные в Тавушской области
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
Армянские военные в Тавушской области
ЕРЕВАН, 30 июл – РИА Новости. В министерстве обороны Армении в четверг заявили, что азербайджанская сторона 15 раз за ночь нарушила режим прекращения огня на границе, произведя около 120 выстрелов из стрелкового оружия.
"На армяно-азербайджанской границе в ночь с 29 на 30 июля и сегодня утром сохранялось относительное спокойствие. Противник нарушил режим прекращения огня из различного стрелкового оружия 15 раз, произведя по армянским позициям около 120 выстрелов", - написала в Facebook пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян.
Заместитель министра обороны Армении Давид Тоноян
Вчера, 15:14
Глава Минобороны Армении прокомментировал азербайджано-турецкие учения
По ее словам, были обстреляны армянские боевые посты, дислоцированные близ сел Чамбарак, Чинари, Айгедзор, Мовсес, Паравакар, Коти, Ерасх, Арени, Зангагатун.
"Противник по одному разу открывал безрезультатный огонь из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла-С" и зенитно-ракетного комплекса "Оса-АК", - отметила Степанян.
Днем ранее Ереван сообщил о 22 нарушениях на границе за ночь.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
20 июля, 19:23
Гутерреш призвал Армению и Азербайджан к сдержанности
По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели шести военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииАзербайджанАрменияГрузияВ мире
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