Армения заявила о 15 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана

"На армяно-азербайджанской границе в ночь с 29 на 30 июля и сегодня утром сохранялось относительное спокойствие. Противник нарушил режим прекращения огня из различного стрелкового оружия 15 раз, произведя по армянским позициям около 120 выстрелов", - написала в Facebook пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян.