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Комитет защиты журналистов попросил защитить главреда дагестанского СМИ
Базирующаяся в Нью-Йорке неправительственная организация "Комитет защиты журналистов" (КЗЖ) призвала власти Дагестана обеспечить защиту журналистке Светлане... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T08:07
республика дагестан
нью-йорк (город)
европа
комитет защиты журналистов
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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республика дагестан, нью-йорк (город), европа, комитет защиты журналистов, происшествия

Комитет защиты журналистов попросил защитить главреда дагестанского СМИ

08:07 30.07.2020
608
© РИА Новости / Мария ВащукМахачкала
Махачкала
© РИА Новости / Мария Ващук
Махачкала. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Базирующаяся в Нью-Йорке неправительственная организация "Комитет защиты журналистов" (КЗЖ) призвала власти Дагестана обеспечить защиту журналистке Светлане Анохиной, которой, по данным комитета, угрожали.
В минувшую субботу МВД по Дагестану сообщило, что полицейские начали проверку по факту угрозы убийством журналистке. По данным ведомства, Анохиной угрожал по телефону неизвестный, аудиозапись звонка приобщена к ее заявлению. По данным СМИ, Анохина работает главным редактором в издании "Даптар", которое посвящено положению женщин в северокавказском обществе.
"Власти Дагестана должны тщательно расследовать угрозу убийством журналистке Светлане Анохиной и привлечь виновных к ответственности", - заявила Гульноза Саид, координатор программы КЗЖ по Европе и Центральной Азии. Ее слова приводятся в заявлении организации.
Анохина в телефонном интервью с КЗЖ высказала предположение, что угрозы могут быть связаны с ее журналистской деятельностью.
"По ее (Анохиной) словам, звонок с угрозой был сделан сразу после публикации статьи на проблематичную тему, которую журналистка редактировала, что может указывать на связь угрозы с данной публикацией. В статье, опубликованной на daptar.ru за день до угрозы, говорится о том, что чеченские власти и власти федерального уровня не провели адекватного расследования предполагаемого убийства чеченской женщины ее мужем", - уточнили в комитете.
Сотрудник полиции
25 июля, 11:04
Полиция начала проверку после угроз журналистке из Дагестана
021012
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Республика ДагестанНью-Йорк (город)ЕвропаКомитет защиты журналистовПроисшествия
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