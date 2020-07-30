Комитет защиты журналистов попросил защитить главреда дагестанского СМИ

В минувшую субботу МВД по Дагестану сообщило, что полицейские начали проверку по факту угрозы убийством журналистке. По данным ведомства, Анохиной угрожал по телефону неизвестный, аудиозапись звонка приобщена к ее заявлению. По данным СМИ, Анохина работает главным редактором в издании "Даптар", которое посвящено положению женщин в северокавказском обществе.

Анохина в телефонном интервью с КЗЖ высказала предположение, что угрозы могут быть связаны с ее журналистской деятельностью.

"По ее (Анохиной) словам, звонок с угрозой был сделан сразу после публикации статьи на проблематичную тему, которую журналистка редактировала, что может указывать на связь угрозы с данной публикацией. В статье, опубликованной на daptar.ru за день до угрозы, говорится о том, что чеченские власти и власти федерального уровня не провели адекватного расследования предполагаемого убийства чеченской женщины ее мужем", - уточнили в комитете.