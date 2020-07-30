Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200730/1575138957.html
В Киеве пообещали "ответ" в "неожиданных местах" на учения "Кавказ-2020"
Украина может провести параллельно с российскими военными учениями "Кавказ-2020" собственные маневры "в довольно неожиданных местах". Об этом в эфире телеканала РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T02:49
россия
алексей данилов
ситуация на украине
нато
сергей шойгу
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155873/60/1558736013_0:204:2918:1845_1400x0_80_0_0_14cdb47f60220972329d1d94c16ca6e8.jpg
https://ria.ru/20200709/1574131214.html
"Неожиданные места", это откуда исходит "детская неожиданность"? )))
66
Смешно когда они думают что такие же большие и равные..
42
24
россия
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155873/60/1558736013_0:204:2918:1845_1400x0_80_0_0_14cdb47f60220972329d1d94c16ca6e8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155873/60/1558736013_94:0:2825:2048_1400x0_80_0_0_531efffceb2b62a533e1fb483669d473.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155873/60/1558736013_435:0:2483:2048_1400x0_80_0_0_54253eb3240ef1c754737783a320ca40.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, алексей данилов, ситуация на украине, нато, сергей шойгу, киев, украина, в мире

В Киеве пообещали "ответ" в "неожиданных местах" на учения "Кавказ-2020"

02:49 30.07.2020
11233
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии Украины во время учения Rapid Trident-2019 во Львовской области
Военнослужащие армии Украины во время учения Rapid Trident-2019 во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащие армии Украины во время учения Rapid Trident-2019 во Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Украина может провести параллельно с российскими военными учениями "Кавказ-2020" собственные маневры "в довольно неожиданных местах". Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
"Будут учения параллельно с "Кавказ-2020", причем они могут быть в довольно неожиданных местах… Где будут проходить учения - давайте дождемся сентября, увидим", - заявил он.
Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Киев планирует провести в сентябре стратегическое командное учение "Объединенные усилия-2020". По его словам, в рамках этих учений планируется проверить способность Генштаба страны действовать в соответствии со стандартами НАТО.
Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" запланированы на сентябрь этого года. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в маневрах будут участвовать подразделения шести стран, в том числе членов ШОС и ОДКБ.
Корабли НАТО в Черном море
9 июля, 18:13
Украина и НАТО договорились усилить присутствие Альянса в Черном море
846132251
Обсудить 24
РоссияАлексей ДаниловСитуация на УкраинеНАТОСергей ШойгуКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"Неожиданные места", это откуда исходит "детская неожиданность"? )))
30 июля, 06:00
Григорий Победоносный
46200000
Смешно когда они думают что такие же большие и равные..
30 июля, 06:56
Андрей Дашков
3660000
Рекомендуем
Регина Тодоренко
Тодоренко нашла работу на Украине после скандала в России
Сенатор Алексей Пушков
Пушков оценил планы США перебросить войска к границам России
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода Северный поток — 2
Глава OMV призвал ответить США на угрозы в адрес "Северного потока — 2"
Ливия
Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии
Арбузный коктейль
Названы самые опасные алкогольные коктейли
Телеведущий Дмитрий Губерниев
Губерниев прокомментировал резонансное убийство в Барнауле
Капитуляция войск Квантунской армии
"Удар был страшен": кого атаковал СССР после Победы в 1945-м
Автомобильный пункт пропуска Новые Юрковичи в пограничной зоне с Белоруссией в Брянской области
Белоруссия усилит оперативное прикрытие границы с Россией
Сотрудник фирменного магазина перед стартом продажи умной колонки Яндекс.Станция
Эксперт объяснил, почему нельзя болтать лишнее рядом с "умными" приборами
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев заявил о грузинских провокаторах на митингах в Хабаровске
Задержание военнослужащего, подозреваемого в госизмене. Кадры ФСБ
В Севастополе арестовали военного за госизмену в пользу Украины
Полиция на площади возле Белого дома в Вашингтоне
"Черная схема": внутренний враг погубит Америку, но может спасти Россию
Танк Т-90МС
"Это что-то новенькое": в НАТО придумали, как воевать с русскими танками
Нефтяная насосная станция
"Эра приближается к концу": эксперты обещают большой нефтяной шок
Один доллар
Названа новая угроза для экономики США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
19:48Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
19:46Козак направил письмо коллегам по нормандскому формату, сообщил источник
19:22В Петербурге задержали депутата законодательного собрания Коваля
Лента новостейМолния