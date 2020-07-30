В Киеве пообещали "ответ" в "неожиданных местах" на учения "Кавказ-2020"

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Украина может провести параллельно с российскими военными учениями "Кавказ-2020" собственные маневры "в довольно неожиданных местах". Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
"Будут учения параллельно с "Кавказ-2020", причем они могут быть в довольно неожиданных местах… Где будут проходить учения - давайте дождемся сентября, увидим", - заявил он.
Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Киев планирует провести в сентябре стратегическое командное учение "Объединенные усилия-2020". По его словам, в рамках этих учений планируется проверить способность Генштаба страны действовать в соответствии со стандартами НАТО.
Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" запланированы на сентябрь этого года. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в маневрах будут участвовать подразделения шести стран, в том числе членов ШОС и ОДКБ.