Меган Фокс и Machine Gun Kelly перестали скрывать романтические отношения

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Музыкант Колсон Бэйкер, более известный как Machine Gun Kelly, перестал скрывать отношения с актрисой Меган Фокс и официально подтвердил их, разместив совместную фотографию в соцсети Insragram.
"Я ждал вечность, чтобы найти тебя снова", – подписал черно-белый снимок Бэйкер.
Большинство пользователей приняли эту новость положительно и пожелали паре в комментариях счастья и всего хорошего.
И хотя исполнительница одной из главных ролей в блокбастере "Трансформеры" пока не спешит размещать романтические снимки в Сети, в недавней беседе она призналась, что во время съемок в фильме "Midnight in the Switchgrass", где впервые познакомилась с Machine Gun Kelly (произошло это в прошлом году), сразу поняла, что они созданы друг для друга.
"Я сразу поняла, что он был тем, кого обычно называют второй половинкой. Но для меня это чувство сравнимо со вспышкой, когда ваша душа поднимается на такой высокий уровень, что ее можно одновременно разделить между двумя разными телами. Думаю, мы и есть те самые половинки. Я сказала ему об этом, потому что почувствовала это почти сразу", – объяснила Меган Фокс.
Впервые об их романе заговорили после того, как Фокс снялась в клипе Бэйкера на трек "Bloody Valentine". Уже тогда зрители начали обсуждать возможную связь. Тем более, что ранее муж актрисы Брайан Остин Грин подтвердил, что они расстались почти через десять лет брака.
Затем папарацци не раз ловили пару на улицах Лос-Анджелеса, а после источник, близкий к семье Меган Фокс, сообщил, что она пока не спешит знакомить нового друга с сыновьями: Ноа Шэнноном (7 лет), Бодхи Рансомом (6 лет) и Джорни Риверой (3 года).