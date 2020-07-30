Меган Фокс и Machine Gun Kelly перестали скрывать романтические отношения

"Я сразу поняла, что он был тем, кого обычно называют второй половинкой. Но для меня это чувство сравнимо со вспышкой, когда ваша душа поднимается на такой высокий уровень, что ее можно одновременно разделить между двумя разными телами. Думаю, мы и есть те самые половинки. Я сказала ему об этом, потому что почувствовала это почти сразу", – объяснила Меган Фокс.