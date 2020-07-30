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Меган Фокс и Machine Gun Kelly перестали скрывать романтические отношения
Музыкант Колсон Бэйкер, более известный как Machine Gun Kelly, перестал скрывать отношения с актрисой Меган Фокс и официально подтвердил их, разместив... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T01:24
новости культуры
шоу-бизнес
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культура
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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новости культуры, шоу-бизнес, меган фокс, лос-анджелес

Меган Фокс и Machine Gun Kelly перестали скрывать романтические отношения

01:24 30.07.2020
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© Фото : РИА Новости/Екатерина Чеснокова, AP/Evan AgostiniАмериканская актриса и модель Меган Фокс и американский рэпер Колсон Бэйкер (Machine Gun Kelly)
Американская актриса и модель Меган Фокс и американский рэпер Колсон Бэйкер (Machine Gun Kelly)
© Фото : РИА Новости/Екатерина Чеснокова, AP/Evan Agostini
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Музыкант Колсон Бэйкер, более известный как Machine Gun Kelly, перестал скрывать отношения с актрисой Меган Фокс и официально подтвердил их, разместив совместную фотографию в соцсети Insragram.
"Я ждал вечность, чтобы найти тебя снова", – подписал черно-белый снимок Бэйкер.
Большинство пользователей приняли эту новость положительно и пожелали паре в комментариях счастья и всего хорошего.
И хотя исполнительница одной из главных ролей в блокбастере "Трансформеры" пока не спешит размещать романтические снимки в Сети, в недавней беседе она призналась, что во время съемок в фильме "Midnight in the Switchgrass", где впервые познакомилась с Machine Gun Kelly (произошло это в прошлом году), сразу поняла, что они созданы друг для друга.

"Я сразу поняла, что он был тем, кого обычно называют второй половинкой. Но для меня это чувство сравнимо со вспышкой, когда ваша душа поднимается на такой высокий уровень, что ее можно одновременно разделить между двумя разными телами. Думаю, мы и есть те самые половинки. Я сказала ему об этом, потому что почувствовала это почти сразу", – объяснила Меган Фокс.

Впервые об их романе заговорили после того, как Фокс снялась в клипе Бэйкера на трек "Bloody Valentine". Уже тогда зрители начали обсуждать возможную связь. Тем более, что ранее муж актрисы Брайан Остин Грин подтвердил, что они расстались почти через десять лет брака.
Затем папарацци не раз ловили пару на улицах Лос-Анджелеса, а после источник, близкий к семье Меган Фокс, сообщил, что она пока не спешит знакомить нового друга с сыновьями: Ноа Шэнноном (7 лет), Бодхи Рансомом (6 лет) и Джорни Риверой (3 года).
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