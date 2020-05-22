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Культура
2020-05-22T07:17
https://ria.ru/20200522/1571779146.html
После расставания с мужем Меган Фокс появилась в клипе Machine Gun Kelly
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571778508_202:0:1002:450_1036x0_80_0_0_2dffac1ef21a09c14d8c781ebbf598b9.jpg
РИА Новости

После расставания с мужем Меган Фокс появилась в клипе Machine Gun Kelly

05:31 22.05.2020 (обновлено: 07:17 22.05.2020)
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Американский музыкант Колсон Бэйкер, известный по псевдониму Machine Gun Kelly, опубликовал на YouTube клип на трек "Bloody Valentine", в котором приняла участие голливудская актриса Меган Фокс, а снял режиссер Майкл Гарсиа.
Исполнитель просыпается связанным своей подругой (Фокс), которая заклеивает ему рот розовым скотчем. Весь день он находится в таком состоянии, пока она наслаждается его страданиями. В конце героиня убивает Machine Gun Kelly, кинув в ванну с водой включенный фен. В ролике не уточняют, в чем же был виновен музыкант.
За несколько часов видео набрало почти три с половиной миллиона просмотров, а в комментариях многие зрители обсуждают возможный роман между Колсоном Бэйкером и Меган Фокс. Недавно муж актрисы Брайан Остин Грин подтвердил, что они расстались почти через десять лет брака.
По его словам, их отношения изменились в прошлом году, когда Меган уехала в другую страну, чтобы сняться в боевике "Midnight in the switchgrass", в котором есть небольшая роль и у музыканта. Но Грин не стал акцентировать внимание на этом (Фокс и Бэйкер тоже ничего не комментируют). Актер дал понять, что все еще надеется сохранить семью.
Пара воспитывает троих сыновей: Ноа Шэннона (7 лет), Бодхи Рансома (6 лет) и Джорни Ривера (3 года).
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