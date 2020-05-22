После расставания с мужем Меган Фокс появилась в клипе Machine Gun Kelly

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Американский музыкант Колсон Бэйкер, известный по псевдониму Machine Gun Kelly, опубликовал на YouTube клип на трек "Bloody Valentine", в котором приняла участие голливудская актриса Меган Фокс, а снял режиссер Майкл Гарсиа.

Исполнитель просыпается связанным своей подругой (Фокс), которая заклеивает ему рот розовым скотчем. Весь день он находится в таком состоянии, пока она наслаждается его страданиями. В конце героиня убивает Machine Gun Kelly, кинув в ванну с водой включенный фен. В ролике не уточняют, в чем же был виновен музыкант.

За несколько часов видео набрало почти три с половиной миллиона просмотров, а в комментариях многие зрители обсуждают возможный роман между Колсоном Бэйкером и Меган Фокс. Недавно муж актрисы Брайан Остин Грин подтвердил , что они расстались почти через десять лет брака.

По его словам, их отношения изменились в прошлом году, когда Меган уехала в другую страну, чтобы сняться в боевике "Midnight in the switchgrass", в котором есть небольшая роль и у музыканта. Но Грин не стал акцентировать внимание на этом (Фокс и Бэйкер тоже ничего не комментируют). Актер дал понять, что все еще надеется сохранить семью.