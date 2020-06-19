"С детьми не знакомит": источник рассказал о романе Меган Фокс с MGK

"Они тусуются у Меган несколько раз в неделю. Она встречается с Колсоном, только когда сыновья находятся с Брайаном, — прокомментировал инсайдер. — Эти отношения пока кажутся ей слишком новыми и недостаточно серьезными, чтобы знакомить его с детьми. Тем не менее, Меган, похоже, очень счастлива".