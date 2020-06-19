Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200619/1573129473.html
"С детьми не знакомит": источник рассказал о романе Меган Фокс с MGK
Источник рассказал о романе американской актрисы Меган Фокс, которая в конце прошлого года рассталась с мужем Брайаном Остином Грином, с рэпером и певцом... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T01:54
стиль жизни
новости культуры
меган фокс
youtube
лос-анджелес
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573132686_0:0:1890:1063_1400x0_80_0_0_94c2ebcc0dc4ff929fed93f01095af4d.jpg
https://ria.ru/20200612/1572798468.html
лос-анджелес
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573132686_0:0:1890:1063_1400x0_80_0_0_94c2ebcc0dc4ff929fed93f01095af4d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573132686_247:0:1664:1063_1400x0_80_0_0_b1f986f038bc62db3ee37a2ffaa976e2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573132686_818:0:1881:1063_1400x0_80_0_0_2b012980eee8fec9e7951c88ed206964.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стиль жизни, новости культуры, меган фокс, youtube, лос-анджелес

"С детьми не знакомит": источник рассказал о романе Меган Фокс с MGK

01:46 19.06.2020 (обновлено: 01:54 19.06.2020)
251
© AFP 2020 / Dimitrios Kambouris , Mike CoppolaАмериканский рэпер Colson Baker (Machine Gun Kelly) и американская актриса и фотомодель Меган Фокс
Американский рэпер Colson Baker (Machine Gun Kelly) и американская актриса и фотомодель Меган Фокс
© AFP 2020 / Dimitrios Kambouris , Mike Coppola
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Источник рассказал о романе американской актрисы Меган Фокс, которая в конце прошлого года рассталась с мужем Брайаном Остином Грином, с рэпером и певцом Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер), сообщает People.

"Они тусуются у Меган несколько раз в неделю. Она встречается с Колсоном, только когда сыновья находятся с Брайаном, — прокомментировал инсайдер. — Эти отношения пока кажутся ей слишком новыми и недостаточно серьезными, чтобы знакомить его с детьми. Тем не менее, Меган, похоже, очень счастлива".

В мае супруг актрисы подтвердил, что они разошлись после десяти лет брака. Через несколько дней после этого заявления, Machine Gun Kelly представил на YouTube клип на трек "Bloody Valentine", в котором снялась Фокс. В ролике она исполняет роль его подруги.
Уже тогда пользователи заподозрили исполнительницу одной из главных ролей в "Трансформерах" и певца в романе. В скором времени пара перестала это скрывать.
Недавно папарацци заметили их целующимися в Лос-Анджелесе. Затем Колсон Бэйкер разместил в твиттере пост, в котором процитировал строчку из песни "Bloody Valentine": "Я называю тебя своей девушкой".
Актер Юэн Макгрегор с женой художницей-постановщицей Ив Мавракис. 23 мая 2003
12 июня, 01:04Культура
Юэн Макгрегор завершил развод с женой, пишут СМИ
222000
КультураСтиль жизниНовости культурыМеган ФоксYouTubeЛос-Анджелес
Рекомендуем
Народный артист РФ Александр Домогаров
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
Раковая клетка
Врач рассказала о способе определить рак по запаху
Владимир Зеленский и Вера Брежнева в фильме Восемь лучших свиданий
Турецкая газета "поженила" Зеленского с Верой Брежневой
Зарядка смартфона
Эксперт рассказал, как нельзя заряжать телефон
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека
Стакан воды
Родители погубили ребенка, заставив выпить воду
Перу
Перуанцу выставили счет на более чем $130 тысяч за лечение от COVID-19
Раковые клетки
Названы пять симптомов рака кишечника
Красноармейцы в годы Великой Отечественной войны
В Минобороны рассказали, что красноармейцы думали о фашистах
Николай Цискаридзе
Цискаридзе рассказал о "чудовищном" моральном состоянии Ефремова
Актер Александр Домогаров
Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что ВВП США в третьем квартале станет высочайшим в истории
Окаменевшее яйцо возрастом 66 миллионов лет, обнаруженное в 2011 году в Антарктиде
Ученые раскрыли тайну "мяча" из Антарктиды
Испытания РК-360 МЦ ''Нептун'' со штатной боевой частью
Украина провела боевые испытания "угрожающей" Крымскому мосту ракеты
Сергей Хрущев
Друг Сергея Хрущева рассказал о его особом взгляде на вещи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:45В Кемеровской области займутся "Архитектурой семьи" с участием РПЦ
13:44В мусульманской общине призвали поддержать русский язык
13:43В ЦБ оценили влияние краткосрочных проинфляционных факторов в России
13:43Суд в Осло отправил в тюрьму экс-главу отдела по борьбе оргпреступностью
13:42Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии
13:40Первый президент Чувашии назвал смерть Игнатьева трагедией
13:38МЧС предупредило о грозе и сильном граде в Москве
13:38В МИД Германии оценили важность СВПД
13:35Иосифа Пригожина раскритиковали за видео в самолете
13:34В Пекине заявили, что в Китае нет индийских военнопленных
13:34СМИ: дело против Порошенко из-за томоса возбудили по заявлению Филарета
13:33СМИ: жители Аризоны эвакуируются из-за природных пожаров
13:32Слуцкий: реакция на призыв открыть архивы о войне будет показательной
13:31Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5 процента годовых
13:29В крупном лагере беженцев в Кении обнаружили десять случаев коронавируса
13:29Информационный центр ЦИК по голосованию по поправкам заработает 25 июня
13:26Просветительские проекты РПЦ выиграли президентские гранты
13:25Во Владимирской области число излечившихся от COVID-19 достигло 2064
13:25В российских СМИ работают полмиллиона журналистов
13:23Кроме томоса: Генпрокурор Украины заявила о закрытии дел против Порошенко
Лента новостейМолния