"С детьми не знакомит": источник рассказал о романе Меган Фокс с MGK

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Источник рассказал о романе американской актрисы Меган Фокс, которая в конце прошлого года рассталась с мужем Брайаном Остином Грином, с рэпером и певцом Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер), сообщает People.
"Они тусуются у Меган несколько раз в неделю. Она встречается с Колсоном, только когда сыновья находятся с Брайаном, — прокомментировал инсайдер. — Эти отношения пока кажутся ей слишком новыми и недостаточно серьезными, чтобы знакомить его с детьми. Тем не менее, Меган, похоже, очень счастлива".
В мае супруг актрисы подтвердил, что они разошлись после десяти лет брака. Через несколько дней после этого заявления, Machine Gun Kelly представил на YouTube клип на трек "Bloody Valentine", в котором снялась Фокс. В ролике она исполняет роль его подруги.
Уже тогда пользователи заподозрили исполнительницу одной из главных ролей в "Трансформерах" и певца в романе. В скором времени пара перестала это скрывать.
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