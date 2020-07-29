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Глава МИД Армении призвал Израиль остановить продажу оружия Азербайджану
Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в интервью изданию Jerusalem Post заявил, что Израилю следует остановить продажу оружия Азербайджану. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-30T04:39
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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353
60
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Глава МИД Армении призвал Израиль остановить продажу оружия Азербайджану

23:52 29.07.2020 (обновлено: 04:39 30.07.2020)
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© РИА Новости / МИД Армении / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на онлайн-заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ в Армении
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на онлайн-заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ в Армении
© РИА Новости / МИД Армении
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ЕРЕВАН, 29 июл – РИА Новости. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в интервью изданию Jerusalem Post заявил, что Израилю следует остановить продажу оружия Азербайджану.
По словам министра, продажа оружия Баку "несет смертельную опасность" с учетом его использования "против гражданских инфраструктур и мирного населения".
"Мы будем последовательно поднимать данный вопрос, он всегда будет неотъемлемой частью нашей повестки как на двусторонней, так и на многосторонних площадках. Израиль должен остановить этот смертоносный бизнес с Азербайджаном", - говорится в тексте интервью Мнацаканяна, который размещен на сайте МИД.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.
По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. В Ереване заявили о гибели шести военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя.
Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД России заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
Заместитель министра обороны Армении Давид Тоноян
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеЗограб МнацаканянМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииАзербайджанАрменияГрузияВ мире
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