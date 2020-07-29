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В Ленобласти объявили конкурс на лучшее поздравление родному краю
В Ленинградской области объявлен конкурс "Моя душа Ленобласть" на лучшее поздравление с днем образования региона, празднование которого пройдет в августе,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T21:48
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
общество
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александр дрозденко, ленинградская область, общество

В Ленобласти объявили конкурс на лучшее поздравление родному краю

21:48 29.07.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. В Ленинградской области объявлен конкурс "Моя душа Ленобласть" на лучшее поздравление с днем образования региона, празднование которого пройдет в августе, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной администрации.
Там напомнили, что область была образована 1 августа 1927 года в результате административно-территориальной реформы.
"Для участия необходимо до 31 августа опубликовать в социальной сети "ВКонтакте" пост с поздравлением для региона, - пояснили в обладминистрации. - Формат поздравления может быть любым: стихи, фото или видеопоздравление или даже признание в любви ─ ограничений нет. Главное, оно должно быть оригинальным".
Условия конкурса простые: быть подписчиком официальной группы администрации, сделать репост на своей странице данного поста и отметить его хештегом #МоядушаЛенобласть. Прием работ начинается 29 июля и закончится 31 августа.
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В областной администрации также отметили, что губернатор региона Александр Дрозденко принял решение перенести запланированные на этот год торжественные мероприятия во Всеволожске на следующий, 2021 год.
"Мы только что пережили сложный период ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Болезнь отступила, но не ушла. Проводить в этих условиях масштабный праздник, собирать в одном месте делегации районов, приглашать гостей было бы лицемерием и беспечностью. Здоровье важнее календарных дат. Я принял решение перенести на год торжество, которое мы планировали во Всеволожске. Но сам праздник нельзя отменить. В день рождения Ленинградской области мы будем подводить итоги минувшего года, да и 93-х лет, гордиться нашими земляками, добившимися побед и успехов, радоваться изменениям к лучшему, которые происходят на нашей малой родине", – заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьОбщество
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