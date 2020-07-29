Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200729/1575131176.html
Азербайджан сообщил об уничтожении беспилотника на границе с Арменией
Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вооруженных сил Армении на границе. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T19:48
ситуация на армяно-азербайджанской границе
минобороны азербайджана
минобороны армении
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/107850/85/1078508540_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_548d53b115470493cbb069468f45a293.jpg
https://ria.ru/20200729/1575112305.html
https://ria.ru/20200729/1575082833.html
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/107850/85/1078508540_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_548d53b115470493cbb069468f45a293.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/107850/85/1078508540_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_9b991f051ad87e1ea626d81615532ad8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/107850/85/1078508540_514:0:2562:2048_1400x0_80_0_0_914627d20b18d03ee4bb38b5eadeb300.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на армяно-азербайджанской границе, минобороны азербайджана, минобороны армении, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан сообщил об уничтожении беспилотника на границе с Арменией

19:48 29.07.2020
710
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГорода мира. Баку
Города мира. Баку
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
БАКУ, 29 июл - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вооруженных сил Армении на границе.
В оборонном ведомстве заявили, что в среду подразделения вооруженных сил Армении, используя беспилотник, попытались осуществить разведывательный полет над позициями подразделений азербайджанской армии в направлении Товузского района на армяно-азербайджанской государственной границе.
"Очередной БПЛА противника также был немедленно обнаружен и уничтожен подразделениями противовоздушной обороны Азербайджана", - уточнило военное ведомство.
Фото сбитого армянского беспилотника минобороны Азербайджана разместило на своем сайте.
Заместитель министра обороны Армении Давид Тоноян
Вчера, 15:14
Глава Минобороны Армении прокомментировал азербайджано-турецкие учения
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.
По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели шести военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
Последствия обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана
Вчера, 09:24
Азербайджан заявил о 65 обстрелах со стороны Армении
700004
Обсудить 0
Ситуация на армяно-азербайджанской границеМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииАзербайджанАрменияВ мире
Рекомендуем
Армянские военные занимают позиции на линии фронта в Тавушской области, Армения
Ереван назвал заявление Баку о сбитом беспилотнике дезинформацией
Пункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
В Израиле за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом
Сотрудник лаборатории держит контейнеры с биоматериалом
В Греции у десяти туристов обнаружили коронавирус
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Число заболевших COVID-19 в Турции за сутки выросло на 942
Тесты на COVID-19 в лаборатории
На Кубе больше двух недель нет смертей от COVID-19
Автомобили сотрудников украинской полиции в Киеве
В Харькове ищут взрывчатку в торговом центре
Верующий в Читинской соборной мечети во время прямой трансляции праздничной молитвы в режиме онлайн
Муфтии призвали мусульман уступать ближним и ценить жизнь
Задержание членов частной военной компании в Белоруссии
Посольство получило уведомление о задержании в Белоруссии 32 россиян
Мечеть Гордость мусульман имени пророка Муххаммеда в Шали
Муфтият рассказал, как будут праздновать Курбан-байрам в Чечне
Сотрудники ОМОН Белоруссии в Минске
В России прокомментировали задержание "боевиков ЧВК" в Белоруссии
Один доллар
Названа новая угроза для экономики США
Задержание членов частной военной компании в Белоруссии
Задержанные россияне состоят в ЧВК "Вагнер", заявил глава КГБ Белоруссии
Российская актриса Юлия Михалкова на красной дорожке церемонии закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
Бывшая участница "Уральских пельменей" нашла новую работу
Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
Муфтий: "Россия 1" будет вести трансляцию в Курбан-байрам
Бывший генеральный директор Российского авторского общества Сергей Федотов в Пресненском суде Москвы
Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к пяти годам колонии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:13ИИ поможет московским врачам выявлять онкологию при анализе маммограмм
09:10В Москве за сутки 1471 пациент выздоровел от коронавируса
09:10Американские ученые готовятся впервые получить кислород на Марсе
09:04В Алтайской крае умерли семь пациентов с коронавирусом
09:04СМИ: портовые проекты-нарушители могут исключить из магистрального плана
09:01Российская колонна c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
08:57На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 68 794
08:54В Ливане считают важным развивать промышленное сотрудничество с Сирией
08:50В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 96 пациентов с COVID-19
08:49Раввин рассказал об истории и традициях траурного дня Девятого ава
08:48Новые кадетские классы появятся в 23 московских школах
08:47В Индии за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев коронавируса
08:45При стрельбе в Сент-Луисе погибли три человека
08:42Армения заявила о 15 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана
08:41В Петербурге окончили восстановительные работы после столкновения поездов
08:40Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
08:39В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем
08:38Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
08:37Представитель: талибы освободят афганских пленных до Курбан-байрама
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
Лента новостейМолния