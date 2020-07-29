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https://ria.ru/20200729/1575128933.html
После номинации на "Эмми" Брэд Питт навестил Анджелину Джоли и детей
После того, как актер Брэд Питт был номинирован на премию "Эмми" в категории "Лучший приглашенный актер" (претендентов объявили в этот вторник), он навестил... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T21:54
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155867/41/1558674115_0:0:3004:1689_1400x0_80_0_0_5d23e76e296a62979041fa670d7618c0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, шоу-бизнес, брэд питт (уильям бредли), анджелина джоли (войт), лос-анджелес

После номинации на "Эмми" Брэд Питт навестил Анджелину Джоли и детей

21:54 29.07.2020
1158
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк64-й Каннский кинофестиваль
64-й Каннский кинофестиваль
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. После того, как актер Брэд Питт был номинирован на премию "Эмми" в категории "Лучший приглашенный актер" (претендентов объявили в этот вторник), он навестил бывшую жену Анджелину Джоли и их детей, сообщает Daily Mail.
Папарацци заметили актера в Лос-Анджелесе. Он направлялся в сторону дома, где живет актриса. Для встречи с бывшей супругой лауреат премии "Оскар" надел синюю футболку, поверх белой рубашки и джинсы. Образ дополнили авиаторы, серые слиопны и, разумеется, мотоцикл.
Это не первый раз, когда Брэд Питт заезжает в Анджелине Джоли. В июне его также увидели выходящим из дома актрисы. Он сел на мотоцикл и уехал.
Ранее СМИ писали, что актеры, которые развелись в 2016 году и долгое время находились в непростых отношениях, смогли немного сблизиться благодаря пройденной семейной терапии. Бывшим супругам потребовалось много времени и помощь специалиста, чтобы напряжение между ними наконец-то исчезло.
Роман Анджелины Джоли и Брэда Питта начался в 2005 году на съемках фильма "Мистер и Миссис Смит", в котором они исполнили главные роли. Официально узаконить отношения они решили в августе 2013 года. На скромной свадьбе присутствовали их шестеро детей: приемные — Мэддокс, Захара, Пакс и родные — Шайло и близнецы Нокса и Вивьен.
Американские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт с детьми, 2006 год
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КультураНовости культурыШоу-бизнесБрэд Питт (Уильям Бредли)Анджелина Джоли (Войт)Лос-Анджелес
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