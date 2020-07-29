После номинации на "Эмми" Брэд Питт навестил Анджелину Джоли и детей

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. После того, как актер Брэд Питт был номинирован на премию "Эмми" в категории "Лучший приглашенный актер" (претендентов После того, как актер Брэд Питт был номинирован на премию "Эмми" в категории "Лучший приглашенный актер" (претендентов объявили в этот вторник), он навестил бывшую жену Анджелину Джоли и их детей, сообщает Daily Mail.

Папарацци заметили актера в Лос-Анджелесе. Он направлялся в сторону дома, где живет актриса. Для встречи с бывшей супругой лауреат премии "Оскар" надел синюю футболку, поверх белой рубашки и джинсы. Образ дополнили авиаторы, серые слиопны и, разумеется, мотоцикл.

Это не первый раз, когда Брэд Питт заезжает в Анджелине Джоли. В июне его также увидели выходящим из дома актрисы. Он сел на мотоцикл и уехал.

Ранее СМИ писали , что актеры, которые развелись в 2016 году и долгое время находились в непростых отношениях, смогли немного сблизиться благодаря пройденной семейной терапии. Бывшим супругам потребовалось много времени и помощь специалиста, чтобы напряжение между ними наконец-то исчезло.