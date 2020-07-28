Стали известны номинанты на премию "Эмми"

ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Сериалы "Корона", "Рассказ служанки", "Лучше звоните Солу", "Озарк", "Убивая Еву", "Мандалорец", "Наследники" и "Очень странные дела" номинированы на "Эмми" в категории лучший драматический сериал, сообщили организаторы во вторник.

В категории "лучший комедийный сериал" за "Эмми", которую вручает Академия телевизионных наук и искусств США , будут бороться сериалы "Умерь свой энтузиазм", "Мертв для меня", "В лучшем мире", "Белая ворона", "Метод Комински", "Удивительная миссис Мейзел", "Шиттс Крик" и "Реальные упыри".

В категории коротких сериалов за "Эмми" поборются "Хранители", "Миссис Америка", "Невероятное", "Неортодоксальная" и "И повсюду тлеют пожары".

В число номинантов в категории "Лучшая актриса в драматическом сериале" телеакадемия отобрала Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу"), Оливию Колман ("Корона"), Джоди Комер и Сандру О ("Убивая Еву"), Лоруа Линни ("Озарк") и Зендаю ("Эйфория"). За награду "Лучшая мужская роль в драме" будут бороться Джейсон Бейтман ("Озарк"), Брайан Кокс и Джереми Стронг ("Наследники"), Стерлинг К. Браун ("Это мы"), Стив Каррел ("Утреннее шоу") и Билли Стронг ("Поза").

За победу в номинации "Лучшая мужская роль в комедийном сериале" поборются Энтони Андерсон ("Черная комедия"), Дон Чидл ("Черный понедельник"), Тед Дэнсон ("В лучшем мире"), Майкл Дуглас ("Метод Коминского"), Юджин Леви ("Шиттс Крик) и Рамми Юссеф ("Рами").

В номинации "лучшая актриса в комедийном сериале" представлены Кристина Эпплгейт ("Мертв для меня"), Рэйчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мейзел"), Линда Карделлини ("Мертв для меня"), Кэтрин О'Хара ("Шиттс Крик"), Исса Рэй ("Белая ворона" и Трэйси Эллис Росс ("Черная комедия").

Церемония вручения "Эмми", 72-я по счету, пройдет 20 сентября, ее ведущим в очередной раз станет комик Джимми Киммел. Из-за пандемии коронавируса церемония будет проходить в виртуальном режиме.

"Эмми" (Primetime Emmys) вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Она вручается в десятках номинаций, в том числе за лучший драматический и комедийный сериалы, лучшим актерам и актрисам в сериалах в этих жанрах, за лучшие программы и развлекательные шоу. Отмечаются музыкальное и звуковое оформление, прически, грим, редактирование, свет. Судьбу награды определяют около 23 тысяч членов телеакадемии.