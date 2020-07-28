Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200728/1575073661.html
Стали известны номинанты на премию "Эмми"
Сериалы "Корона", "Рассказ служанки", "Лучше звоните Солу", "Озарк", "Убивая Еву", "Мандалорец", "Наследники" и "Очень странные дела" номинированы на "Эмми" в... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T22:50
культура
майкл дуглас
дженнифер энистон
эмми
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/102617/23/1026172312_0:177:3456:2121_1400x0_80_0_0_46f1a35c4add561ac0e1171eadde26d3.jpg
https://rsport.ria.ru/20200611/1572827653.html
https://ria.ru/20200728/1575040012.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/102617/23/1026172312_0:177:3456:2121_1400x0_80_0_0_46f1a35c4add561ac0e1171eadde26d3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/102617/23/1026172312_197:0:3261:2298_1400x0_80_0_0_bbf5edafe523f26c4802805894625a59.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/102617/23/1026172312_580:0:2878:2298_1400x0_80_0_0_9cae28275b70ea009bf820d771fa50bf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майкл дуглас, дженнифер энистон, эмми, сша

Стали известны номинанты на премию "Эмми"

22:50 28.07.2020
327
© Flickr / Jesse GarrisonПремия Emmy
Премия Emmy
© Flickr / Jesse Garrison
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Сериалы "Корона", "Рассказ служанки", "Лучше звоните Солу", "Озарк", "Убивая Еву", "Мандалорец", "Наследники" и "Очень странные дела" номинированы на "Эмми" в категории лучший драматический сериал, сообщили организаторы во вторник.
В категории "лучший комедийный сериал" за "Эмми", которую вручает Академия телевизионных наук и искусств США, будут бороться сериалы "Умерь свой энтузиазм", "Мертв для меня", "В лучшем мире", "Белая ворона", "Метод Комински", "Удивительная миссис Мейзел", "Шиттс Крик" и "Реальные упыри".
В категории коротких сериалов за "Эмми" поборются "Хранители", "Миссис Америка", "Невероятное", "Неортодоксальная" и "И повсюду тлеют пожары".
В число номинантов в категории "Лучшая актриса в драматическом сериале" телеакадемия отобрала Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу"), Оливию Колман ("Корона"), Джоди Комер и Сандру О ("Убивая Еву"), Лоруа Линни ("Озарк") и Зендаю ("Эйфория"). За награду "Лучшая мужская роль в драме" будут бороться Джейсон Бейтман ("Озарк"), Брайан Кокс и Джереми Стронг ("Наследники"), Стерлинг К. Браун ("Это мы"), Стив Каррел ("Утреннее шоу") и Билли Стронг ("Поза").
Кобе Брайант
11 июня, 18:50
Кобе Брайант посмертно получил награду "Эмми"
За победу в номинации "Лучшая мужская роль в комедийном сериале" поборются Энтони Андерсон ("Черная комедия"), Дон Чидл ("Черный понедельник"), Тед Дэнсон ("В лучшем мире"), Майкл Дуглас ("Метод Коминского"), Юджин Леви ("Шиттс Крик) и Рамми Юссеф ("Рами").
В номинации "лучшая актриса в комедийном сериале" представлены Кристина Эпплгейт ("Мертв для меня"), Рэйчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мейзел"), Линда Карделлини ("Мертв для меня"), Кэтрин О'Хара ("Шиттс Крик"), Исса Рэй ("Белая ворона" и Трэйси Эллис Росс ("Черная комедия").
Церемония вручения "Эмми", 72-я по счету, пройдет 20 сентября, ее ведущим в очередной раз станет комик Джимми Киммел. Из-за пандемии коронавируса церемония будет проходить в виртуальном режиме.
"Эмми" (Primetime Emmys) вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Она вручается в десятках номинаций, в том числе за лучший драматический и комедийный сериалы, лучшим актерам и актрисам в сериалах в этих жанрах, за лучшие программы и развлекательные шоу. Отмечаются музыкальное и звуковое оформление, прически, грим, редактирование, свет. Судьбу награды определяют около 23 тысяч членов телеакадемии.
Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.
Режиссер Андрей Кончаловский
Вчера, 13:11Культура
Фильм Кончаловского поборется за награды Венецианского кинофестиваля
000000
Обсудить 0
КультураМайкл ДугласДженнифер ЭнистонЭммиСША
Рекомендуем
Светлана Тихановская
Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
АПЛ Владимир Мономах
В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя
Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Число заболевших COVID-19 в Ливии превысило три тысячи
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Совфеде оценили заявление Евросоюза о милитаризации Крыма
Девушка ест суп в кафе
Названы лучшие рестораны мира
Пассажирский самолет в небе
Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 10 августа
Медицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
Представители инспекции ОБСЕ в Донецке
В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
Медицинские работники несут пациента, доставленного в больницу Columbus Covid 2 в Риме
Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове
Тихановская ответила на вопрос, чей Крым
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В Госдепе подтвердили, что контактируют с венесуэльскими силовиками
Полиция
В Ингушетии убили сотрудника Росгвардии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26В Бразилии за сутки выявили более 40 тысяч случае коронавируса
01:13Том Холланд подтвердил роман с актрисой Надей Паркес
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
Лента новостейМолния