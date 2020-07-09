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Брэд Питт и Анджелина Джоли прошли семейную терапию, пишут СМИ
Источник рассказал изданию People, что актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли, которые развелись в 2016 году и долгое время находились в непростых отношениях,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T00:42
новости культуры
шоу-бизнес
брэд питт (уильям бредли)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
новости культуры, шоу-бизнес, брэд питт (уильям бредли), анджелина джоли (войт)

Брэд Питт и Анджелина Джоли прошли семейную терапию, пишут СМИ

00:42 09.07.2020
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© AP Photo / Invision / Joel RyanБрэд Питт и Анджелина Джоли в Лондоне
Брэд Питт и Анджелина Джоли в Лондоне
© AP Photo / Invision / Joel Ryan
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Источник рассказал изданию People, что актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли, которые развелись в 2016 году и долгое время находились в непростых отношениях, смогли немного сблизиться благодаря пройденной семейной терапии.

"Им определенно нужна была помощь, чтобы мирно решить все вопросы, связанные с опекой над детьми (Питт и Джоли воспитывают троих биологических и троих приемных детей. — Прим.ред.), и подумать, как Брэду снова сблизиться с ними", — прокомментировал инсайдер.

Он уточнил, бывшим супругам потребовалось много времени и помощь специалиста, чтобы напряжение между ними наконец-то исчезло.

"Младшие дети ходят туда-сюда и бывают то с Энджи, то с Брэдом. Он любит их и старается проводить как можно больше времени. Сейчас он выглядит намного счастливее", — подчеркнул источник.

По информации People, в конце прошлого месяца Брэд Питт был замечен выходящим из дома Анджелины Джоли. Он сел на мотоцикл и уехал.
Ранее актриса рассказала, почему рассталась с лауреатом премии "Оскар". По ее словам, она сделала это ради благополучия семьи: "Это было правильное решение".
Тогда же Анджелина Джоли добавила, что во время бракоразводного процесса журналисты воспользовались ее молчанием и дети прочитали ложь о себе в СМИ. Актриса регулярно напоминает дочерям и сыновьям, что они, прежде всего, должны "думать своей головой".
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