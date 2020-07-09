Брэд Питт и Анджелина Джоли прошли семейную терапию, пишут СМИ

"Им определенно нужна была помощь, чтобы мирно решить все вопросы, связанные с опекой над детьми (Питт и Джоли воспитывают троих биологических и троих приемных детей. — Прим.ред.), и подумать, как Брэду снова сблизиться с ними", — прокомментировал инсайдер.

Он уточнил, бывшим супругам потребовалось много времени и помощь специалиста, чтобы напряжение между ними наконец-то исчезло.

"Младшие дети ходят туда-сюда и бывают то с Энджи, то с Брэдом. Он любит их и старается проводить как можно больше времени. Сейчас он выглядит намного счастливее", — подчеркнул источник.

По информации People, в конце прошлого месяца Брэд Питт был замечен выходящим из дома Анджелины Джоли. Он сел на мотоцикл и уехал.

Тогда же Анджелина Джоли добавила, что во время бракоразводного процесса журналисты воспользовались ее молчанием и дети прочитали ложь о себе в СМИ. Актриса регулярно напоминает дочерям и сыновьям, что они, прежде всего, должны "думать своей головой".