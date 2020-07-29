В Совфеде прокомментировали возможную установку алкозамков на новые авто

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Идея установки алкозамков на автомобили требует проработки: в случае новых машин это вполне допустимо, по уже используемым авто есть вопросы, также сначала нужно доработать технологию и меры безопасности, заявил зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Идея установки алкозамков на автомобили требует проработки: в случае новых машин это вполне допустимо, по уже используемым авто есть вопросы, также сначала нужно доработать технологию и меры безопасности, заявил зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев

Минпромторг РФ до конца года планирует разработать концепцию массового внедрения в России алкозамков – приборов блокировки зажигания при выявлении алкоголя в выдохе водителя, ведомство проработает вопрос о стимулировании автопроизводителей устанавливать приборы в машины, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания в министерстве.

"Для новых автомобилей такой подход является вполне допустимым. Но что делать с огромным количеством уже используемых автомобилей, пока совершенно не понятно. В частности, в большинстве импортных автомобилей замки и сигнализация действуют как единое целое, и смена замка, как правило, требует замены сигнализации, если она не самого последнего образца, а значит, требование замены замков на алкозамки – это как минимум удвоение затрат для автовладельца", - сказал Васильев РИА Новости.

По его словам, в СМИ называлась стоимость алкозамков - от 25 до 120 тысяч рублей. Замена сигнализации также будет стоить автовладельцу 60-100 тысяч рублей в среднем. Сенатор задался вопросом, почему алкозамки нужно часто тестировать. "И не является ли это лазейкой для того, чтобы у автовладельца появились дополнительные затраты, а соответствующие службы имели дополнительные доходы", - сказал парламентарий.

Он отметил, что непонятно, какую дополнительную инфраструктуру нужно создать, чтобы можно было без проблем обслуживать алкозамки. "Главное, что пока даже у производителя нет стопроцентной уверенности в том, что алкозамки будут безопасны, то есть не будут блокировать двигатель на ходу, а это сопряжено с важнейшим вопросом безопасности граждан", - заявил Васильев.

Сенатор полагает, что пока "не будут завершены все технические вопросы по возможности массового выпуска алкозамков и серьезно протестирована безопасность их использования, говорить о массовом применении определенно рано". По его словам, когда эти работы завершат, законодатели смогут заняться разработкой и принятием стандартов, отработкой нормативно-правовой базы их использования.

"Нельзя забывать и о том, что также потребуется вводить новые стандарты по составу жидкости для омывания стекол, чистки салонов... Наконец, встает вопрос возможности использования антисептических средств в салоне автомобиля, о необходимости которой мы только и говорили последние полгода", - подчеркнул Васильев.