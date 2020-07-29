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В Совфеде прокомментировали возможную установку алкозамков на новые авто
Идея установки алкозамков на автомобили требует проработки: в случае новых машин это вполне допустимо, по уже используемым авто есть вопросы, также сначала... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:56
валерий васильев
совет федерации рф
общество
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2020
РИА Новости
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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валерий васильев, совет федерации рф, общество

В Совфеде прокомментировали возможную установку алкозамков на новые авто

17:56 29.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Идея установки алкозамков на автомобили требует проработки: в случае новых машин это вполне допустимо, по уже используемым авто есть вопросы, также сначала нужно доработать технологию и меры безопасности, заявил зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев.
Минпромторг РФ до конца года планирует разработать концепцию массового внедрения в России алкозамков – приборов блокировки зажигания при выявлении алкоголя в выдохе водителя, ведомство проработает вопрос о стимулировании автопроизводителей устанавливать приборы в машины, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания в министерстве.
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"Для новых автомобилей такой подход является вполне допустимым. Но что делать с огромным количеством уже используемых автомобилей, пока совершенно не понятно. В частности, в большинстве импортных автомобилей замки и сигнализация действуют как единое целое, и смена замка, как правило, требует замены сигнализации, если она не самого последнего образца, а значит, требование замены замков на алкозамки – это как минимум удвоение затрат для автовладельца", - сказал Васильев РИА Новости.
По его словам, в СМИ называлась стоимость алкозамков - от 25 до 120 тысяч рублей. Замена сигнализации также будет стоить автовладельцу 60-100 тысяч рублей в среднем. Сенатор задался вопросом, почему алкозамки нужно часто тестировать. "И не является ли это лазейкой для того, чтобы у автовладельца появились дополнительные затраты, а соответствующие службы имели дополнительные доходы", - сказал парламентарий.
Он отметил, что непонятно, какую дополнительную инфраструктуру нужно создать, чтобы можно было без проблем обслуживать алкозамки. "Главное, что пока даже у производителя нет стопроцентной уверенности в том, что алкозамки будут безопасны, то есть не будут блокировать двигатель на ходу, а это сопряжено с важнейшим вопросом безопасности граждан", - заявил Васильев.
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Сенатор полагает, что пока "не будут завершены все технические вопросы по возможности массового выпуска алкозамков и серьезно протестирована безопасность их использования, говорить о массовом применении определенно рано". По его словам, когда эти работы завершат, законодатели смогут заняться разработкой и принятием стандартов, отработкой нормативно-правовой базы их использования.
"Нельзя забывать и о том, что также потребуется вводить новые стандарты по составу жидкости для омывания стекол, чистки салонов... Наконец, встает вопрос возможности использования антисептических средств в салоне автомобиля, о необходимости которой мы только и говорили последние полгода", - подчеркнул Васильев.
С другой стороны, когда речь идет о школьных автобусах, транспорте для перевозки людей, "устанавливать алкозамки необходимо незамедлительно, тем более что в пилотном режиме, в частности, на школьных автобусах, эта система опробовалась", полагает парламентарий. Также нужно изучить опыт европейских стран по использованию этой системы безопасности, возможно, отдельные их наработки следует взять на вооружение, заключил сенатор.
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Валерий ВасильевСовет Федерации РФОбщество
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