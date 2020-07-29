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Не все страны подтвердили участие в форуме "Армия-2020" из-за COVID-19
Пандемия коронавируса отразилась на количестве стран-участниц форума "Армия-2020", пока подтвердили участие только 35 из 133 приглашённых стран, сообщил... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:56
коронавирус covid-19
россия
форум "армия — 2020"
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бразилия
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, россия, форум "армия — 2020", цар, китай, греция, белоруссия, бразилия, шри-ланка, южная осетия, индия, иран, армения, казахстан, безопасность

Не все страны подтвердили участие в форуме "Армия-2020" из-за COVID-19

17:52 29.07.2020 (обновлено: 17:56 29.07.2020)
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© Михаил ВоскресенБронетранспортер "Бумеранг" на военно-техническом форуме "Армия-2019"
Бронетранспортер Бумеранг на военно-техническом форуме Армия-2019
© Михаил Воскресен
Бронетранспортер "Бумеранг" на военно-техническом форуме "Армия-2019". Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пандемия коронавируса отразилась на количестве стран-участниц форума "Армия-2020", пока подтвердили участие только 35 из 133 приглашённых стран, сообщил начальник управления конгрессно-выставочной деятельности главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ Олег Кулаковский.
"Сложившаяся эпидемиологическая обстановка, безусловно, усложнила подготовку к форуму, особенно в части привлечения к участию иностранных государств. Официальные приглашения были направлены главам оборонных ведомств 133 стран", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
По его словам, участие в "Армии-2020" подтвердили 35 государств, из которых 11 будут представлены делегациями высокого уровня (Армения, Белоруссия, Бразилия, Греция, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Шри-Ланка, ЦАР, Южная Осетия).
Кулаковский отметил, что для участников и посетителей форума "Армия-2020" проработаны противоэпидемиологические мероприятия.
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"Выявление признаков острого респираторного заболевания у посетителей и участников на раннем этапе и недопущение их на форум, соблюдение рекомендованной дистанции 1,5 метра между людьми, использование средств индивидуальной защиты от вирусной инфекции, проведение дезинфекционных мероприятий на объектах форума", - пояснил он.
Международный военно-технический форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа 2020 года. Впервые его продолжительность увеличена с шести до семи дней.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19РоссияФорум "Армия — 2020"ЦАРКитайГрецияБелоруссияБразилияШри-ЛанкаЮжная ОсетияИндияИранАрменияКазахстанБезопасность
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