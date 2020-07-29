Не все страны подтвердили участие в форуме "Армия-2020" из-за COVID-19

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пандемия коронавируса отразилась на количестве стран-участниц форума "Армия-2020", пока подтвердили участие только 35 из 133 приглашённых стран, сообщил начальник управления конгрессно-выставочной деятельности главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ Олег Кулаковский.

"Сложившаяся эпидемиологическая обстановка, безусловно, усложнила подготовку к форуму, особенно в части привлечения к участию иностранных государств. Официальные приглашения были направлены главам оборонных ведомств 133 стран", - сказал он в интервью газете " Красная звезда ".

Кулаковский отметил, что для участников и посетителей форума "Армия-2020" проработаны противоэпидемиологические мероприятия.

"Выявление признаков острого респираторного заболевания у посетителей и участников на раннем этапе и недопущение их на форум, соблюдение рекомендованной дистанции 1,5 метра между людьми, использование средств индивидуальной защиты от вирусной инфекции, проведение дезинфекционных мероприятий на объектах форума", - пояснил он.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа 2020 года. Впервые его продолжительность увеличена с шести до семи дней.