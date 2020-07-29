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Шойгу наградил медалью министра обороны Сербии за вклад в парад Победы
Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил медалью своего сербского коллегу Александра Вулина за вклад в организацию парада Победы в Москве, сообщило Минобороны... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:11
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александр боцан-харченко, александр вулин, александр вучич, великая отечественная война (1941-1945), москва, белоруссия, белград (город), в мире

Шойгу наградил медалью министра обороны Сербии за вклад в парад Победы

17:11 29.07.2020
64
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны Сербии Александр Вулин
Министр обороны Сербии Александр Вулин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр обороны Сербии Александр Вулин. Архивное фото
БЕЛГРАД, 29 июл – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил медалью своего сербского коллегу Александра Вулина за вклад в организацию парада Победы в Москве, сообщило Минобороны Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич и министр обороны с делегацией приняли 24 июня участие в параде Победы в Москве. По Красной площади в праздничном строю прошли 75 сербских гвардейцев.
"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу наградил министра обороны Александра Вулина медалью МО РФ за личный вклад в организацию военного парада в Москве в связи с празднованием 75-летней годовщины Победы во Второй мировой войне", - сообщило оборонное ведомство и приложило фотографию награды.
Вулин ранее сообщил, что принял приглашение приехать в Россию на закрытие Армейских международных игр, в которых участвуют сербские военные. В этом году они соревнуются в двух дисциплинах – "Танковый биатлон" и "Военное ралли" на территории России и в "Снайперской границе" в Белоруссии.
Министр обороны Сербии 23 июля провел встречу с послом РФ Александром Боцан-Харченко. Стороны подтвердили, что отношения Москвы и Белграда находятся на наивысшем историческом уровне и "отметили значение продолжения военно-технического сотрудничества".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
13 июля, 12:0475 лет Великой Победы
Шойгу поблагодарил министра обороны Сербии за участие в параде Победы
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Александр Боцан-ХарченкоАлександр ВулинАлександр ВучичВеликая Отечественная война (1941-1945)МоскваБелоруссияБелград (город)В мире
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