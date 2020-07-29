Шойгу наградил медалью министра обороны Сербии за вклад в парад Победы

БЕЛГРАД, 29 июл – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил медалью своего сербского коллегу Александра Вулина за вклад в организацию парада Победы в Москве, сообщило Минобороны Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич и министр обороны с делегацией приняли 24 июня участие в параде Победы в Москве. По Красной площади в праздничном строю прошли 75 сербских гвардейцев.
"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу наградил министра обороны Александра Вулина медалью МО РФ за личный вклад в организацию военного парада в Москве в связи с празднованием 75-летней годовщины Победы во Второй мировой войне", - сообщило оборонное ведомство и приложило фотографию награды.
Вулин ранее сообщил, что принял приглашение приехать в Россию на закрытие Армейских международных игр, в которых участвуют сербские военные. В этом году они соревнуются в двух дисциплинах – "Танковый биатлон" и "Военное ралли" на территории России и в "Снайперской границе" в Белоруссии.
Министр обороны Сербии 23 июля провел встречу с послом РФ Александром Боцан-Харченко. Стороны подтвердили, что отношения Москвы и Белграда находятся на наивысшем историческом уровне и "отметили значение продолжения военно-технического сотрудничества".