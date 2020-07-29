Шойгу наградил медалью министра обороны Сербии за вклад в парад Победы

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу наградил министра обороны Александра Вулина медалью МО РФ за личный вклад в организацию военного парада в Москве в связи с празднованием 75-летней годовщины Победы во Второй мировой войне", - сообщило оборонное ведомство и приложило фотографию награды.