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Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T21:52
николай склифосовский
республика дагестан
мухтар меджидов
татьяна москалькова
мгимо
москва
казахстан
происшествия
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353
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николай склифосовский, республика дагестан, мухтар меджидов, татьяна москалькова, мгимо, москва, казахстан, происшествия

Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

17:07 29.07.2020 (обновлено: 21:52 29.07.2020)
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Басманный суд Москвы сегодня избрал Муртузали Мухтаровичу Меджидову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 28 сентября", — рассказал собеседник агентства.
В суде подтвердили, что арест Меджидова связан с делом о гибели студентки из Казахстана. Молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве и грозит длительный срок.
В середине апреля 2018 года 21-летняя студентка МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа здания вуза. Девушку госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, однако вскоре она ушла из жизни. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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Уполномоченный по правам человека в Казахстане тогда сообщал, что попросил российскую коллегу Татьяну Москалькову взять дело на личный контроль и "обеспечить объективное расследование".
Сам инцидент в Казахстане называли неоднозначным. Как утверждалось в СМИ, Томирис и Муртузали встречались.
Муртузали Меджидов — сын известного дагестанского политического деятеля и бизнесмена Мухтара Меджидова.
Молоток в зале судебных заседаний
3 июня, 14:27
Обвиняемый в убийстве студентки под Воронежем получил 9,5 года колонии
27981035611
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Николай СклифосовскийРеспублика ДагестанМухтар МеджидовТатьяна МоскальковаМГИМОМоскваКазахстанПроисшествия
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