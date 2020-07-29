Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Басманный суд Москвы сегодня избрал Муртузали Мухтаровичу Меджидову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 28 сентября", — рассказал собеседник агентства.
В суде подтвердили, что арест Меджидова связан с делом о гибели студентки из Казахстана. Молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве и грозит длительный срок.
В середине апреля 2018 года 21-летняя студентка МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа здания вуза. Девушку госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, однако вскоре она ушла из жизни. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Уполномоченный по правам человека в Казахстане тогда сообщал, что попросил российскую коллегу Татьяну Москалькову взять дело на личный контроль и "обеспечить объективное расследование".
Сам инцидент в Казахстане называли неоднозначным. Как утверждалось в СМИ, Томирис и Муртузали встречались.
Муртузали Меджидов — сын известного дагестанского политического деятеля и бизнесмена Мухтара Меджидова.