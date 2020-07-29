"Единая Россия" и ЛДПР готовы создать резерв наблюдателей на выборы

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Парламентские партии " Парламентские партии " Единая Россия " и ЛДПР готовы создать резерв наблюдателей на осенние выборы. Представители других партий, включая КПРФ , рассказали РИА Новости о сложностях, связанных с недостатком людей на местах, возросшей нагрузкой из-за увеличения числа дней голосования и финансовыми затратами. Коммунисты предлагают оппозиции объединить усилия для наблюдения.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что ЦИК предложит партиям и кандидатам создать резерв наблюдателей для выборов в сентябре. В единый день голосования в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, в 18 из них они будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах. Единый день голосования должен состояться 13 сентября.

Ресурсы позволяют

Парламентские партии в целом готовы создать свои резервы наблюдателей на сентябрьские выборы, однако отмечают, что такая процедура вызовет сложности у остальных партий, так как не все обладают достаточным количеством наблюдателей в регионах и экономическими возможностями.

"У нас есть достаточно сил, средств, и наша инфраструктура готова к голосованию в течение любого времени – один день, два дня, три дня. Мы понимаем, как этот процесс модерируется, у нас есть такое количество сторонников и членов партии, которые готовы быть наблюдателями на избирательных участках в течение этого времени. Поэтому для нас это не сложная задача и вообще даже не задача. Для нас это проект, к которому мы готовы уже прямо сейчас", - рассказал заместитель секретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов

По его словам, многие партии, в том числе парламентские, высказали опасения в связи с тем, что у них нет резерва и нет возможности управлять сложными процессами, которые тянутся несколько дней.

"Иным партиям, видимо, стоит посмотреть на свои организационные возможности... и стоит в этом направлении немножко поработать для того, чтобы быть готовыми к реализации этих процедур", - пояснил Перминов.

В ЛДПР заявили, что партия всегда формирует резерв наблюдателей, так как постоянно принимает участие во всех избирательных процессах регионального и муниципального уровня.

"Поэтому порядка 40-45 тысяч человек у нас всегда находится в списке, и в зависимости от уровня выборов они участвуют в избирательных процессах. Поэтому здесь я не знаю, для чего это необходимо ЦИКу, может быть, попытка контролировать какие-то процессы. Но я считаю, что парламентские политические партии достаточно активно всегда выставляют своих наблюдателей... Мы готовы и будем выставлять наблюдателей", - уточнил депутат Госдумы Сергей Каргинов (ЛДПР).

Затруднения

КПРФ, хотя и является крупной парламентской партией, заявила о трудностях в связи с изменениями в избирательное законодательство.

"Есть проблема по рабочему дню в пятницу: люди работают, учатся, и, несмотря на наши заявления, в том числе в Центризбиркоме я выступал, никак не отреагировали на них и никак не урегулировали этот вопрос. Мы, конечно, будем более внимательно и серьезно подходить (к подготовке наблюдателей). Количество сторонников КПРФ увеличивается, мы создали широкий союз народно-патриотических сил. Мы своими силами будем отправлять наблюдателей от КПРФ, от кандидатов", - сообщил зампред ЦК партии Юрий Афонин

Он добавил, что, возможно, придется с кем-то координироваться на местах.

Лидер " Яблока Николай Рыбаков сказал, что у партии есть наблюдатели, которые постоянно участвуют в этом процессе, к осенним выборам их резерв будет обеспечен.

"Все равно таких людей очень много, и мы будем, конечно, и дальше их обучать, тренировать и так далее. Это несколько десятков тысяч человек", - уточнил он.

Резерв наблюдателей есть и у партии " Коммунисты России ", однако в некоторых регионах их хватит не на все избирательные участки.

"Безусловно, (резерв) будет, у нас есть. Другой вопрос, что в разных регионах у нас разная ситуация. Где-то у нас сильная партийная делегация, мы там хоть неделю будем наблюдать, а где-то слабая, и там нет ресурсов. Придется, может быть, кооперироваться с другими партиями политическими, чтобы где-то дежурили представители каких-то партий, с которыми можно заключить соглашение о совместном наблюдении, а в какие-то регионы - наши наблюдатели. Но в любом случае будем широкомасштабно организовывать наблюдение, как мы делаем это каждый год", - заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин

Заместитель главы Партии Роста Виктор Звагельский считает, что у большинства партий такого количества людей для наблюдения нет, однако партия по максимуму постарается собрать необходимый резерв.