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"Единая Россия" и ЛДПР готовы создать резерв наблюдателей на выборы
Парламентские партии "Единая Россия" и ЛДПР готовы создать резерв наблюдателей на осенние выборы. Представители других партий, включая КПРФ, рассказали РИА... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:45
николай рыбаков
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николай рыбаков, сергей перминов, максим сурайкин, коммунисты россии, лдпр, кпрф, яблоко, госдума рф, единая россия, политика

"Единая Россия" и ЛДПР готовы создать резерв наблюдателей на выборы

15:45 29.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии
Члены избирательной комиссии
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Члены избирательной комиссии. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Парламентские партии "Единая Россия" и ЛДПР готовы создать резерв наблюдателей на осенние выборы. Представители других партий, включая КПРФ, рассказали РИА Новости о сложностях, связанных с недостатком людей на местах, возросшей нагрузкой из-за увеличения числа дней голосования и финансовыми затратами. Коммунисты предлагают оппозиции объединить усилия для наблюдения.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что ЦИК предложит партиям и кандидатам создать резерв наблюдателей для выборов в сентябре. В единый день голосования в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, в 18 из них они будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах. Единый день голосования должен состояться 13 сентября.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
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Ресурсы позволяют

Парламентские партии в целом готовы создать свои резервы наблюдателей на сентябрьские выборы, однако отмечают, что такая процедура вызовет сложности у остальных партий, так как не все обладают достаточным количеством наблюдателей в регионах и экономическими возможностями.
"У нас есть достаточно сил, средств, и наша инфраструктура готова к голосованию в течение любого времени – один день, два дня, три дня. Мы понимаем, как этот процесс модерируется, у нас есть такое количество сторонников и членов партии, которые готовы быть наблюдателями на избирательных участках в течение этого времени. Поэтому для нас это не сложная задача и вообще даже не задача. Для нас это проект, к которому мы готовы уже прямо сейчас", - рассказал заместитель секретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.
По его словам, многие партии, в том числе парламентские, высказали опасения в связи с тем, что у них нет резерва и нет возможности управлять сложными процессами, которые тянутся несколько дней.
"Иным партиям, видимо, стоит посмотреть на свои организационные возможности... и стоит в этом направлении немножко поработать для того, чтобы быть готовыми к реализации этих процедур", - пояснил Перминов.
В ЛДПР заявили, что партия всегда формирует резерв наблюдателей, так как постоянно принимает участие во всех избирательных процессах регионального и муниципального уровня.
"Поэтому порядка 40-45 тысяч человек у нас всегда находится в списке, и в зависимости от уровня выборов они участвуют в избирательных процессах. Поэтому здесь я не знаю, для чего это необходимо ЦИКу, может быть, попытка контролировать какие-то процессы. Но я считаю, что парламентские политические партии достаточно активно всегда выставляют своих наблюдателей... Мы готовы и будем выставлять наблюдателей", - уточнил депутат Госдумы Сергей Каргинов (ЛДПР).
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Затруднения

КПРФ, хотя и является крупной парламентской партией, заявила о трудностях в связи с изменениями в избирательное законодательство.
"Есть проблема по рабочему дню в пятницу: люди работают, учатся, и, несмотря на наши заявления, в том числе в Центризбиркоме я выступал, никак не отреагировали на них и никак не урегулировали этот вопрос. Мы, конечно, будем более внимательно и серьезно подходить (к подготовке наблюдателей). Количество сторонников КПРФ увеличивается, мы создали широкий союз народно-патриотических сил. Мы своими силами будем отправлять наблюдателей от КПРФ, от кандидатов", - сообщил зампред ЦК партии Юрий Афонин.
Он добавил, что, возможно, придется с кем-то координироваться на местах.
Лидер "Яблока" Николай Рыбаков сказал, что у партии есть наблюдатели, которые постоянно участвуют в этом процессе, к осенним выборам их резерв будет обеспечен.
"Все равно таких людей очень много, и мы будем, конечно, и дальше их обучать, тренировать и так далее. Это несколько десятков тысяч человек", - уточнил он.
Резерв наблюдателей есть и у партии "Коммунисты России", однако в некоторых регионах их хватит не на все избирательные участки.
"Безусловно, (резерв) будет, у нас есть. Другой вопрос, что в разных регионах у нас разная ситуация. Где-то у нас сильная партийная делегация, мы там хоть неделю будем наблюдать, а где-то слабая, и там нет ресурсов. Придется, может быть, кооперироваться с другими партиями политическими, чтобы где-то дежурили представители каких-то партий, с которыми можно заключить соглашение о совместном наблюдении, а в какие-то регионы - наши наблюдатели. Но в любом случае будем широкомасштабно организовывать наблюдение, как мы делаем это каждый год", - заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.
Заместитель главы Партии Роста Виктор Звагельский считает, что у большинства партий такого количества людей для наблюдения нет, однако партия по максимуму постарается собрать необходимый резерв.
Парламентская партия "Справедливая Россия" не смогла ответить на вопрос о наблюдении за выборами в сентябре.
Участники съезда партии Единая Россия
16 июня, 17:18
"Единая Россия" объявила кандидатов на губернаторские выборы-2020
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Николай РыбаковСергей ПерминовМаксим СурайкинКоммунисты РоссииЛДПРКПРФЯблокоГосдума РФЕдиная РоссияПолитика
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