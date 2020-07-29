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Религия и мировоззрение
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Муфтий: в умме солидарны с позицией России по статусу Святой Софии
Российская умма солидарна с позицией российского государства и считает решение о превращении Айя-Софии в мечеть внутренним делом Турции, заявил в среду первый... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T18:52
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РИА Новости
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353
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религия, россия, новости - религия и мировоззрение, рушан аббясов, турция, реджеп тайип эрдоган

Муфтий: в умме солидарны с позицией России по статусу Святой Софии

15:42 29.07.2020 (обновлено: 18:52 29.07.2020)
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© Sputnik / Елена Палажченко / Перейти в фотобанкСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
© Sputnik / Елена Палажченко
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Российская умма солидарна с позицией российского государства и считает решение о превращении Айя-Софии в мечеть внутренним делом Турции, заявил в среду первый заместитель председателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов.
Айя-София (храм Святой Софии) была основана христианским императором Юстинианом и открыта в 537 году. Собор около тысячи лет был самым большим христианским храмом в мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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В середине июля Госсовет Турции аннулировал решение 1934 года, в мечети снова начались богослужения. В ЮНЕСКО, ряде государств мира, а также в Русской православной и многих православных церквях мира с сожалением отнеслись к этому решению. Российские власти назвали решение по Айя-Софии внутренним делом Турции. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган гарантировал доступ для всех желающих к Святой Софии и сохранность христианских святынь в этом памятнике культуры.

"Мы солидарны с позицией государства. Это внутренний вопрос Турецкой Республики. Для верующих любое место, которое открывается для молитвы, радует. Мы поздравили своих единоверцев", - сказал Аббясов на пресс-конференции проекта "Религия и мировоззрение" в МИА "Россия сегодня".

Он отметил также, что в умме понимают и позицию православных верующих, и сказал, что в изменении статуса Святой Софии есть и положительные моменты для представителей других конфессий.
"Раньше надо было заплатить деньги за входной билет и (были - ред.) большие очереди. Сейчас она будет открыта для всех верующих. По канонам ислама допустимо, чтобы во время богослужения в мечети находились представители других конфессий. Например, Московская соборная мечеть открыта для всех. Только во время пятничной молитвы мечети, как правило, переполнены. Но это занимает только час. Думаю, что в остальное время в Святой Софии просто разделят пространство", - подчеркнул Аббясов.
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Он отметил, что утренняя молитва происходит за полтора-два часа до восхода солнца, обеденная молитва – примерно в полдень и длится около 15 минут, послеполуденная пятиминутная молитва - в пять-шесть часов вечера, вечерняя - после захода солнца, а ночная - через полтора-два часа после захода солнца.
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Религия и мировоззрениеРелигияРоссияНовости - Религия и мировоззрениеРушан АббясовТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
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