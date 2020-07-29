Муфтий: в умме солидарны с позицией России по статусу Святой Софии

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Российская умма солидарна с позицией российского государства и считает решение о превращении Айя-Софии в мечеть внутренним делом Турции, заявил в среду первый заместитель председателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Российская умма солидарна с позицией российского государства и считает решение о превращении Айя-Софии в мечеть внутренним делом Турции, заявил в среду первый заместитель председателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов

Айя-София (храм Святой Софии) была основана христианским императором Юстинианом и открыта в 537 году. Собор около тысячи лет был самым большим христианским храмом в мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В середине июля Госсовет Турции аннулировал решение 1934 года, в мечети снова начались богослужения. В ЮНЕСКО, ряде государств мира, а также в Русской православной и многих православных церквях мира с сожалением отнеслись к этому решению. Российские власти назвали решение по Айя-Софии внутренним делом Турции. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган гарантировал доступ для всех желающих к Святой Софии и сохранность христианских святынь в этом памятнике культуры.

"Мы солидарны с позицией государства. Это внутренний вопрос Турецкой Республики. Для верующих любое место, которое открывается для молитвы, радует. Мы поздравили своих единоверцев", - сказал Аббясов на пресс-конференции проекта "Религия и мировоззрение" в МИА "Россия сегодня".

Он отметил также, что в умме понимают и позицию православных верующих, и сказал, что в изменении статуса Святой Софии есть и положительные моменты для представителей других конфессий.

"Раньше надо было заплатить деньги за входной билет и (были - ред.) большие очереди. Сейчас она будет открыта для всех верующих. По канонам ислама допустимо, чтобы во время богослужения в мечети находились представители других конфессий. Например, Московская соборная мечеть открыта для всех. Только во время пятничной молитвы мечети, как правило, переполнены. Но это занимает только час. Думаю, что в остальное время в Святой Софии просто разделят пространство", - подчеркнул Аббясов.