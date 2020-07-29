Глава Минобороны Армении прокомментировал азербайджано-турецкие учения

ЕРЕВАН, 29 июл – РИА Новости. Министр обороны Министр обороны Армении Давид Тоноян на встрече в среду с послом Франции в Ереване Джонатаном Лакотом отметил важность недопущения провокаций в непосредственной близости от армянских границ во время азербайджано-турецких военных учений, сообщили в пресс-службе минобороны.

Ранее минобороны Азербайджана анонсировало проведение с Турцией с 29 июля по 10 августа совместных широкомасштабных тактических и летно-тактических учений с боевой стрельбой с участием сухопутных войск и военно-воздушных сил обеих стран.

"В ходе встречи с Лакотом Тоноян, касаясь турецко-азербайджанских совместных военных учений, отметил, что с чисто военной точки зрения их тактический характер не вызывает озабоченности, но важно, чтобы учения не переросли в провокационные действия в непосредственном соседстве с границами, оборонительными сооружениями и иными инфраструктурами Армении", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

По данным пресс-службы, министр обороны подчеркнул, что армянская сторона внимательно следит за ходом учений и дальнейшими процессами.

Говоря о ситуации на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения между Карабахом и Азербайджаном, министр отметил важную роль в разрядке напряженности и продолжении переговорного процесса сопредседателей Минской группы ОБСЕ – России, США и, в частности, Франции, как члена Совбеза ООН, ЕС и НАТО, отмечается в сообщении.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.

По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели шести военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.