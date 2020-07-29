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Глава Минобороны Армении прокомментировал азербайджано-турецкие учения
Министр обороны Армении Давид Тоноян на встрече в среду с послом Франции в Ереване Джонатаном Лакотом отметил важность недопущения провокаций в непосредственной РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:14
минобороны армении
давид тоноян
турция
азербайджан
армения
безопасность
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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минобороны армении, давид тоноян, турция, азербайджан, армения, безопасность, в мире

Глава Минобороны Армении прокомментировал азербайджано-турецкие учения

15:14 29.07.2020
5457
© РИА НовостиЗаместитель министра обороны Армении Давид Тоноян
Заместитель министра обороны Армении Давид Тоноян
© РИА Новости
ЕРЕВАН, 29 июл – РИА Новости. Министр обороны Армении Давид Тоноян на встрече в среду с послом Франции в Ереване Джонатаном Лакотом отметил важность недопущения провокаций в непосредственной близости от армянских границ во время азербайджано-турецких военных учений, сообщили в пресс-службе минобороны.
Ранее минобороны Азербайджана анонсировало проведение с Турцией с 29 июля по 10 августа совместных широкомасштабных тактических и летно-тактических учений с боевой стрельбой с участием сухопутных войск и военно-воздушных сил обеих стран.
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"В ходе встречи с Лакотом Тоноян, касаясь турецко-азербайджанских совместных военных учений, отметил, что с чисто военной точки зрения их тактический характер не вызывает озабоченности, но важно, чтобы учения не переросли в провокационные действия в непосредственном соседстве с границами, оборонительными сооружениями и иными инфраструктурами Армении", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
По данным пресс-службы, министр обороны подчеркнул, что армянская сторона внимательно следит за ходом учений и дальнейшими процессами.
Говоря о ситуации на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения между Карабахом и Азербайджаном, министр отметил важную роль в разрядке напряженности и продолжении переговорного процесса сопредседателей Минской группы ОБСЕ – России, США и, в частности, Франции, как члена Совбеза ООН, ЕС и НАТО, отмечается в сообщении.
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Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.
По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели шести военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
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Минобороны АрменииДавид ТоноянТурцияАзербайджанАрменияБезопасностьВ мире
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