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Рядом с космодромом Байконур задержали педофила
Подозреваемый в педофилии задержан в городе Байконур, расположенном рядом с одноименным российским космодромом, сообщается на официальном сайте администрации... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:51
россия
константин бусыгин
байконур (город)
происшествия
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РИА Новости
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россия, константин бусыгин, байконур (город), происшествия

Рядом с космодромом Байконур задержали педофила

13:51 29.07.2020
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© Sputnik / Анатолий Устиненко / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в Казахстане
Сотрудник полиции в Казахстане
© Sputnik / Анатолий Устиненко
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Сотрудник полиции в Казахстане. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Подозреваемый в педофилии задержан в городе Байконур, расположенном рядом с одноименным российским космодромом, сообщается на официальном сайте администрации города.
"В нашем городе произошло ужасное преступление – действиям насильственного характера подверглась девочка 7 лет. Возбуждено уголовное дело", - говорится в обращении главы администрации города Константина Бусыгина к жителям.
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По его словам, предполагаемый "насильник задержан и помещён в изолятор временного содержания". "Сотрудники правоохранительных органов ведут его допрос и проводят другие следственные действия", - добавил Бусыгин.
Он призвал жителей города, а также жителей поселков Торетам и Акай сохранять спокойствие. "Эмоциональные действия могут помешать следствию; сотрудники правоохранительных органов возмущены произошедшим преступлением, как и мы с вами, нам нужно сейчас не давить на них психологически, не мешать вести следствие", - говорится в обращении.
Как уточнили РИА Новости в следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации на комплексе "Байконур", это третий подобный случай за историю города. Преступления такого рода происходили в 2019 году и около пяти лет назад. Какие-либо подробности о произведенном задержании там говорить отказались, сославшись на тайну следствия.
Космодром находится на территории Казахстана и вместе с городом арендуется Россией до 2050 года. Стоимость аренды космодрома составляет 115 миллионов долларов США в год.
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РоссияКонстантин БусыгинБайконур (город)Происшествия
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