Рядом с космодромом Байконур задержали педофила

По его словам, предполагаемый "насильник задержан и помещён в изолятор временного содержания". "Сотрудники правоохранительных органов ведут его допрос и проводят другие следственные действия", - добавил Бусыгин.

Он призвал жителей города, а также жителей поселков Торетам и Акай сохранять спокойствие. "Эмоциональные действия могут помешать следствию; сотрудники правоохранительных органов возмущены произошедшим преступлением, как и мы с вами, нам нужно сейчас не давить на них психологически, не мешать вести следствие", - говорится в обращении.