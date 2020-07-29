Рядом с космодромом Байконур задержали педофила

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Подозреваемый в педофилии задержан в городе Байконур, расположенном рядом с одноименным российским космодромом, сообщается на официальном сайте администрации города.
"В нашем городе произошло ужасное преступление – действиям насильственного характера подверглась девочка 7 лет. Возбуждено уголовное дело", - говорится в обращении главы администрации города Константина Бусыгина к жителям.
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По его словам, предполагаемый "насильник задержан и помещён в изолятор временного содержания". "Сотрудники правоохранительных органов ведут его допрос и проводят другие следственные действия", - добавил Бусыгин.
Он призвал жителей города, а также жителей поселков Торетам и Акай сохранять спокойствие. "Эмоциональные действия могут помешать следствию; сотрудники правоохранительных органов возмущены произошедшим преступлением, как и мы с вами, нам нужно сейчас не давить на них психологически, не мешать вести следствие", - говорится в обращении.
Как уточнили РИА Новости в следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации на комплексе "Байконур", это третий подобный случай за историю города. Преступления такого рода происходили в 2019 году и около пяти лет назад. Какие-либо подробности о произведенном задержании там говорить отказались, сославшись на тайну следствия.
Космодром находится на территории Казахстана и вместе с городом арендуется Россией до 2050 года. Стоимость аренды космодрома составляет 115 миллионов долларов США в год.
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