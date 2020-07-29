https://ria.ru/20200729/1575103888.html
Аттестацию по иностранному могут исключить из ФГОС среднего образования
Обязательную государственную итоговую аттестацию по иностранному языку могут исключить из федерального государственного образовательного стандарта среднего... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:33
2020-07-29T13:45
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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социальный навигатор, сн_образование, единая россия, москва, образование - общество, общество
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Обязательную государственную итоговую аттестацию по иностранному языку могут исключить из федерального государственного образовательного стандарта среднего образования, соответствующий проект приказа министерства просвещения опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Проектом приказа из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА), исключается "Иностранный язык", - говорится в пояснительной записке к документу.
Поясняется, что изменения во ФГОС в части исключения иностранного языка из числа обязательных инициированы участниками общественного обсуждения "О готовности системы образования к введению с 2022 года обязательного ЕГЭ по иностранному языку", состоявшегося по инициативе партии "Единая Россия
", а также Общественной палатой Москвы
.
Кроме того, согласно проекту, для русского языка и математики - обязательных предметов, по которым проводится ГИА, - исключается указание на форму проведения, поскольку участники с ограниченными возможностями здоровья, а также инвалиды и дети-инвалиды вправе пройти аттестацию в форме государственного выпускного экзамена, а не ЕГЭ.
Также скорректировано положение о выборе профильного и базового уровня сдаваемого предмета: поскольку русский язык является государственным языком РФ, аттестация по предмету "Русский язык" не предполагает прохождение ее на базовом или углубленном уровне.