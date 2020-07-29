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Аттестацию по иностранному могут исключить из ФГОС среднего образования
Обязательную государственную итоговую аттестацию по иностранному языку могут исключить из федерального государственного образовательного стандарта среднего... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:45
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Аттестацию по иностранному могут исключить из ФГОС среднего образования

13:33 29.07.2020 (обновлено: 13:45 29.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСдача экзамена в школе
Сдача экзамена в школе
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сдача экзамена в школе . Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Обязательную государственную итоговую аттестацию по иностранному языку могут исключить из федерального государственного образовательного стандарта среднего образования, соответствующий проект приказа министерства просвещения опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Проектом приказа из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА), исключается "Иностранный язык", - говорится в пояснительной записке к документу.
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Поясняется, что изменения во ФГОС в части исключения иностранного языка из числа обязательных инициированы участниками общественного обсуждения ‎"О готовности системы образования к введению с 2022 года обязательного ЕГЭ ‎по иностранному языку", состоявшегося по инициативе партии "Единая Россия", ‎а также Общественной палатой Москвы.
Кроме того, согласно проекту, для русского языка и математики - обязательных предметов, по которым проводится ГИА, - исключается указание на форму проведения, поскольку участники с ограниченными возможностями здоровья, а также инвалиды и дети-инвалиды вправе пройти аттестацию в форме государственного выпускного экзамена, а не ЕГЭ.
Также скорректировано положение о выборе профильного и базового уровня сдаваемого предмета: поскольку русский язык является государственным языком РФ, аттестация по предмету "Русский язык" не предполагает прохождение ее на базовом или углубленном уровне.
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