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Ленинградская область
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Земля с Невского пятачка Ленобласти передана для закладки в храме Минска
Земля с Невского пятачка Ленинградской области передана для закладки в храме Всех Святых Минска. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:09
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общество

Земля с Невского пятачка Ленобласти передана для закладки в храме Минска

13:08 29.07.2020 (обновлено: 13:09 29.07.2020)
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкОтреставрированный танк Т-34-85 на постаменте, расположенном на территории мемориального комплекса "Невский пятачок" в Ленинградской области
Отреставрированный танк Т-34-85 на постаменте, расположенном на территории мемориального комплекса Невский пятачок в Ленинградской области
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Земля с Невского пятачка Ленинградской области передана для закладки в храме Всех Святых Минска.
Невский пятачок - условное обозначение плацдарма на левом берегу Невы напротив Невской Дубровки. Он был захвачен и удерживался советскими войсками Ленинградского фронта с сентября 1941 года до апреля 1942 года, плацдарм был сдан на короткое время и снова взят в сентябре 1942 года и удерживался вплоть до операции "Искра" в январе-феврале 1943 года.
По словам губернатор региона Александра Дрозденко, принявшего участие в церемонии передачи капсулы с землей, Невский пятачок до сих пор хранит свидетельства Великой Отечественной войны. Каждый год около двухсот отрядов со всех уголков России и ближнего зарубежья ведут там поисковые работы, каждый год перезахораниваются до четырех тысяч солдат Красной Армии — разных национальностей, из разных советских республик.
"Все они носили одно гордое имя — "советский солдат" и мы должны об этом помнить. Мы передаем эту землю в память обо всех погибших здесь, на Невском пятачке: белорусах, россиянах, жителях Ленинградской области и Ленинграда".— сказал Дрозденко.
Он также отметил, что в храме-памятнике во имя Всех Святых в Минске будут заложены капсулы с землей, которую собрали с мест захоронений павших воинов. В храме также хранят землю, привезенную с воинских мемориалов и мест сражений: из Беларуси, Москвы, Севастополя, из-под Ржева, с Курской дуги, из Секешфехервара (Венгрия), Басинплатц (Германия, Потсдам) и других.
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