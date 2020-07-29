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Земля с Невского пятачка Ленобласти передана для закладки в храме Минска
Земля с Невского пятачка Ленинградской области передана для закладки в храме Всех Святых Минска. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:08
2020-07-29T13:09
ленинградская область
общество
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общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости.
Земля с Невского пятачка Ленинградской области
передана для закладки в храме Всех Святых Минска.
Невский пятачок - условное обозначение плацдарма на левом берегу Невы напротив Невской Дубровки. Он был захвачен и удерживался советскими войсками Ленинградского фронта с сентября 1941 года до апреля 1942 года, плацдарм был сдан на короткое время и снова взят в сентябре 1942 года и удерживался вплоть до операции "Искра" в январе-феврале 1943 года.
По словам губернатор региона Александра Дрозденко, принявшего участие в церемонии передачи капсулы с землей, Невский пятачок до сих пор хранит свидетельства Великой Отечественной войны. Каждый год около двухсот отрядов со всех уголков России и ближнего зарубежья ведут там поисковые работы, каждый год перезахораниваются до четырех тысяч солдат Красной Армии — разных национальностей, из разных советских республик.
"Все они носили одно гордое имя — "советский солдат" и мы должны об этом помнить. Мы передаем эту землю в память обо всех погибших здесь, на Невском пятачке: белорусах, россиянах, жителях Ленинградской области и Ленинграда".— сказал Дрозденко.
Он также отметил, что в храме-памятнике во имя Всех Святых в Минске будут заложены капсулы с землей, которую собрали с мест захоронений павших воинов. В храме также хранят землю, привезенную с воинских мемориалов и мест сражений: из Беларуси, Москвы, Севастополя, из-под Ржева, с Курской дуги, из Секешфехервара (Венгрия), Басинплатц (Германия, Потсдам) и других.