Земля с Невского пятачка Ленобласти передана для закладки в храме Минска

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Земля с Невского пятачка Земля с Невского пятачка Ленинградской области передана для закладки в храме Всех Святых Минска.

Невский пятачок - условное обозначение плацдарма на левом берегу Невы напротив Невской Дубровки. Он был захвачен и удерживался советскими войсками Ленинградского фронта с сентября 1941 года до апреля 1942 года, плацдарм был сдан на короткое время и снова взят в сентябре 1942 года и удерживался вплоть до операции "Искра" в январе-феврале 1943 года.

По словам губернатор региона Александра Дрозденко, принявшего участие в церемонии передачи капсулы с землей, Невский пятачок до сих пор хранит свидетельства Великой Отечественной войны. Каждый год около двухсот отрядов со всех уголков России и ближнего зарубежья ведут там поисковые работы, каждый год перезахораниваются до четырех тысяч солдат Красной Армии — разных национальностей, из разных советских республик.

"Все они носили одно гордое имя — "советский солдат" и мы должны об этом помнить. Мы передаем эту землю в память обо всех погибших здесь, на Невском пятачке: белорусах, россиянах, жителях Ленинградской области и Ленинграда".— сказал Дрозденко.