Подозреваемый в ограблении банка заявил, что нашел деньги на улице

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Подозреваемый в ограблении банка в . Подозреваемый в ограблении банка в Петербурге заявил, что изъятые у него более 1 миллиона рублей нашел на улице в сумке.

"Нашел на улице в сумке", - сказал подозреваемый в ответ на вопрос сотрудника правоохранительных органов, есть ли у него при себе крупная денежная сумма. Видео допроса распространило ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Мужчина добавил, что не знает, за что задержан.

Во вторник около 19.30 в офис банка на Васильевском острове в Петербурге забежал мужчина в медицинской маске. Угрожая работнику, он протянул записку с требованием выдать ему денежные средства, похитил более миллиона рублей и скрылся. При нападении пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой".