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Подозреваемый в ограблении банка заявил, что нашел деньги на улице
Подозреваемый в ограблении банка в Петербурге заявил, что изъятые у него более 1 миллиона рублей нашел на улице в сумке. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:39
гумвд
санкт-петербург
происшествия
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санкт-петербург
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
гумвд, санкт-петербург, происшествия

Подозреваемый в ограблении банка заявил, что нашел деньги на улице

10:39 29.07.2020
873
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Подозреваемый в ограблении банка в Петербурге заявил, что изъятые у него более 1 миллиона рублей нашел на улице в сумке.
"Нашел на улице в сумке", - сказал подозреваемый в ответ на вопрос сотрудника правоохранительных органов, есть ли у него при себе крупная денежная сумма. Видео допроса распространило ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Мужчина добавил, что не знает, за что задержан.
Во вторник около 19.30 в офис банка на Васильевском острове в Петербурге забежал мужчина в медицинской маске. Угрожая работнику, он протянул записку с требованием выдать ему денежные средства, похитил более миллиона рублей и скрылся. При нападении пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой".
Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний мужчина, ранее работавший барменом. По его словам, он нуждался в деньгах из-за потери работы. Его задержали по месту жительства в одном из домов на 26-й линии Васильевского Острова. Похищенное в сумме 1 миллион 108 тысяч рублей изъято.
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