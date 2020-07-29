Врио главы Пермского края подал документы на регистрацию на выборы

ПЕРМЬ, 29 июл - РИА Новости. Документы на регистрацию на выборы губернатора Пермского края сдал первый кандидат — врио руководителя региона Дмитрий Махонин, он представил подписи избирателей в поддержку своего выдвижения и информацию о прохождении муниципального фильтра, сообщили в краевом избиркоме.
"Первым представил документы на регистрацию кандидат на пост губернатора Пермского края Дмитрий Махонин", - сказали в региональной избирательной комиссии.
В избиркоме сообщили, что Махонин предложил трех кандидатов в Совет Федерации РФ: действующего сенатора от региона Андрея Климова, советника губернатора Пермского края по промышленности, основного владельца ПАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" (ПНППК) Алексея Андреева и ректора Пермского медицинского университета Ирину Корюкину.
Избирательная кампания по выборам губернатора Пермского края началась 16 июня. Процесс выдвижения завершился 5 июля, во время него заявились восемь человек. Документы для участия в выборной кампании в качестве самовыдвиженцев подали врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, исполнительный директор машиностроительного завода имени Дзержинского Павел Панков и Филипп Чернышев. Еще одним кандидатом стал бывший директор ОАО "Хенкель-ПЕМОС" Евгений Козлов, выдвинутый политической партией "Патриоты России".
Кроме того, на выборы от ЛДПР заявился Олег Постников, от КПРФ — Ксения Айтакова, от "Справедливой России" — владелец строительной компании "Сатурн-Р" Александр Репин, а также Андрей Михеев от избирательного объединения "Российский̆ объединённый̆ трудовой̆ фронт".
Прием документов для регистрации кандидатов продлится до вечера 29 июля. Досрочные выборы губернатора Пермского края состоятся 13 сентября, они будут проходить в течение трех дней – с 11 по 13 сентября, чтобы в условиях пандемии не допустить большого скопления избирателей на участках для голосования.
28 июля, 16:40Досрочные выборы главы Приангарья проведут в три дня