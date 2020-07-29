Врио главы Пермского края подал документы на регистрацию на выборы

Прием документов для регистрации кандидатов продлится до вечера 29 июля. Досрочные выборы губернатора Пермского края состоятся 13 сентября, они будут проходить в течение трех дней – с 11 по 13 сентября, чтобы в условиях пандемии не допустить большого скопления избирателей на участках для голосования.