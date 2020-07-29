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Азербайджан заявил о 65 обстрелах со стороны Армении
Министерство обороны Азербайджана заявило о 65 обстрелах позиций своей армии на границе с Арменией, по данным военного ведомства, ВС Армении использовали при... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T09:24
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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Азербайджан заявил о 65 обстрелах со стороны Армении

09:24 29.07.2020
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© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана
Последствия обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана
© Sputnik / Ильхам Мустафа
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БАКУ, 29 июл – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило о 65 обстрелах позиций своей армии на границе с Арменией, по данным военного ведомства, ВС Армении использовали при обстреле крупнокалиберные пулеметы, снайперские винтовки и 60 миллиметровые минометы.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, снайперские винтовки и 60 миллиметровые минометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 65 раз. С позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Агдам, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района", - cообщила пресс-служба военного ведомства.
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По данным Минобороны, "позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов".
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.
По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели пяти военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
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