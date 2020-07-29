Азербайджан заявил о 65 обстрелах со стороны Армении

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, снайперские винтовки и 60 миллиметровые минометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 65 раз. С позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Агдам, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района", - cообщила пресс-служба военного ведомства.