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На кладбище в Петербурге неизвестные повредили 30 надгробий
Полицейские устанавливают обстоятельства повреждения 30 надгробий на кладбище на проспекте Александровской Фермы в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T09:09
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

На кладбище в Петербурге неизвестные повредили 30 надгробий

09:09 29.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Полицейские устанавливают обстоятельства повреждения 30 надгробий на кладбище на проспекте Александровской Фермы в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Двадцать восьмого июля в полицию Невского района Санкт-Петербурга поступило заявление от представителя обслуживающий организации кладбища на проспекте Александровской Фермы о повреждении надгробных сооружений. По уточненной информации, повреждены 30 надгробий", - сказано в сообщении.
Ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Полицейский
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