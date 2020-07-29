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В Петербурге неизвестные подорвали банкомат и похитили деньги
Уголовное дело возбуждено после подрыва банкомата в Петродворцовом районе Петербурга, в результате чего было похищено 610 тысяч рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T09:02
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
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353
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гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге неизвестные подорвали банкомат и похитили деньги

09:02 29.07.2020
486
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после подрыва банкомата в Петродворцовом районе Петербурга, в результате чего было похищено 610 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Во вторник утром поступило сообщение, что в деревне Марьино на Ропшинском шоссе неизвестные вырвали металлическую решетку и подорвали банкомат. Злоумышленники похитили 610 тысяч рублей и скрылись. Камеры видеонаблюдения оказались залиты краской.
"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража", - говорится в сообщении. Личности злоумышленников устанавливаются.
Сотрудник полиции
16 июля, 13:27
В Уфе похитили банкомат с 2,5 миллиона рублей
662152
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ГУМВДЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
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