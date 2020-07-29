В Петербурге неизвестные подорвали банкомат и похитили деньги

Во вторник утром поступило сообщение, что в деревне Марьино на Ропшинском шоссе неизвестные вырвали металлическую решетку и подорвали банкомат. Злоумышленники похитили 610 тысяч рублей и скрылись. Камеры видеонаблюдения оказались залиты краской.