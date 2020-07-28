https://ria.ru/20200728/1575074943.html
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T23:59
2020-07-28T23:59
васильевский остров
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:3078:1731_1400x0_80_0_0_91b905f8f8d2853c6c070d58771e90fd.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200716/1574422100.html
2
васильевский остров
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:3078:1731_1400x0_80_0_0_91b905f8f8d2853c6c070d58771e90fd.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_191:0:2922:2048_1400x0_80_0_0_11041bfa27a8bb5433c555ae424042d3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_1d2600c5ca9bdab6547172fbf8d40649.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
васильевский остров, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости.
Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове
в Петербурге
, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области
.
Как сообщается, подозреваемым в нападении оказался 20-летний мужчина, ранее работавший барменом. По его словам, он нуждался в деньгах из-за потери работы. Его задержали по месту жительства в одном из домов на 26-й линии Васильевского Острова. Похищенное в сумме 1 миллион 108 тысяч рублей изъяты.
"Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк... Полицейским потребовалось всего несколько часов для установления личности и задержания налётчика", - сказано в сообщении ГУМВД.
Во вторник около 19.30 в офис банка забежал мужчина в медицинской маске. Угрожая работнику, он протянул записку с требованием выдать ему денежные средства, похитил более миллиона рублей и скрылся. При нападении пострадавших нет.
Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой".