В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк на Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове Петербурге , сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области

Как сообщается, подозреваемым в нападении оказался 20-летний мужчина, ранее работавший барменом. По его словам, он нуждался в деньгах из-за потери работы. Его задержали по месту жительства в одном из домов на 26-й линии Васильевского Острова. Похищенное в сумме 1 миллион 108 тысяч рублей изъяты.

"Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк... Полицейским потребовалось всего несколько часов для установления личности и задержания налётчика", - сказано в сообщении ГУМВД.

Во вторник около 19.30 в офис банка забежал мужчина в медицинской маске. Угрожая работнику, он протянул записку с требованием выдать ему денежные средства, похитил более миллиона рублей и скрылся. При нападении пострадавших нет.