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В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T23:59
васильевский остров
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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васильевский остров
ленинградская область
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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васильевский остров, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка

23:59 28.07.2020
1298
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Как сообщается, подозреваемым в нападении оказался 20-летний мужчина, ранее работавший барменом. По его словам, он нуждался в деньгах из-за потери работы. Его задержали по месту жительства в одном из домов на 26-й линии Васильевского Острова. Похищенное в сумме 1 миллион 108 тысяч рублей изъяты.
"Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк... Полицейским потребовалось всего несколько часов для установления личности и задержания налётчика", - сказано в сообщении ГУМВД.
Во вторник около 19.30 в офис банка забежал мужчина в медицинской маске. Угрожая работнику, он протянул записку с требованием выдать ему денежные средства, похитил более миллиона рублей и скрылся. При нападении пострадавших нет.
Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой".
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