Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575073322.html
Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 10 августа
Минкомсвязь в своем Telegram-канале опубликовала расписание запланированных вывозных авиарейсов в Россию до 10 августа. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T22:35
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ларнака (район)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155735/65/1557356599_0:149:2858:1757_1400x0_80_0_0_01b81c639779d72c6c609aea2a72095f.jpg
https://ria.ru/20200724/1574874729.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200728/1575051599.html
ларнака (район)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155735/65/1557356599_0:149:2858:1757_1400x0_80_0_0_01b81c639779d72c6c609aea2a72095f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155735/65/1557356599_159:0:2699:1905_1400x0_80_0_0_a50f7283d6d978551c41cc8f5e1c2fa9.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/65/1557356599_477:0:2382:1905_1400x0_80_0_0_5721c82072cc74c66a601540ff6e994c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ларнака (район), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), татьяна голикова, общество

Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 10 августа

22:35 28.07.2020
458
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Минкомсвязь в своем Telegram-канале опубликовала расписание запланированных вывозных авиарейсов в Россию до 10 августа.
На 29 июля планируются рейсы ЛарнакаМосква и ЕреванНовосибирск, 30 июля ожидаются перелеты Душанбе — Москва, Тегеран — Москва, Рим – Москва, Кишинев — Москва, Ереван — Минеральные Воды, Ош – Москва, 31 июля должны состояться рейсы Аликанте — Москва, Дубай — Москва.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
24 июля, 16:15Распространение нового коронавируса
Карантин для прилетающих вывозными рейсами в Россию могут отменить
На 1 августа планируются рейсы Ницца – Москва, Ош – Новосибирск, СеулВладивосток, Ереван – Москва, 2 августа ожидаются рейсы Токио — Владивосток, Ереван — Москва, Ларнака — Москва, 3 августа запланированы рейсы Гоа - Москва, Бангкок — Москва, Майами — Москва.
На 4 августа запланирован рейс Пхукет - Москва, 8 августа Ереван - Москва, 10 августа Лос-Анджелес - Москва.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. В пятницу, 24 июля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.
Пассажиры в защитных масках, прибывшие в Минск после карантина в аэропорту Внуково
Вчера, 15:19
"Застрявшие" дома. В МИД подсчитали число вернувшихся россиян
200011
Обсудить 0
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ларнака (район)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Татьяна ГоликоваОбщество
Рекомендуем
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Число заболевших COVID-19 в Ливии превысило три тысячи
Светлана Тихановская
Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Совфеде оценили заявление Евросоюза о милитаризации Крыма
Премия Emmy
Стали известны номинанты на премию "Эмми"
Пассажирский самолет в небе
Российское посольство анонсировало два вывозных рейса из Еревана
Девушка ест суп в кафе
Названы лучшие рестораны мира
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове
Тихановская ответила на вопрос, чей Крым
Полиция
В Ингушетии убили сотрудника Росгвардии
Медицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя
Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
АПЛ Владимир Мономах
В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
Медицинские работники несут пациента, доставленного в больницу Columbus Covid 2 в Риме
Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США будут усиливать давление на Мадуро, заявил Госдеп
Сирийские ополченцы на позициях напротив Джебхат-ан-Нусры* в пригороде Алеппо
Террористы обстреляли населенные пункты в Латакии, Идлибе и Алеппо
Полиция
Источник сообщил об ограблении банка в Петербурге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26В Бразилии за сутки выявили более 40 тысяч случае коронавируса
01:13Том Холланд подтвердил роман с актрисой Надей Паркес
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
Лента новостейМолния