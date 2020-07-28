https://ria.ru/20200728/1575073322.html
Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 10 августа
Минкомсвязь в своем Telegram-канале опубликовала расписание запланированных вывозных авиарейсов в Россию до 10 августа. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T22:35
2020-07-28T22:35
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ларнака (район)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155735/65/1557356599_0:149:2858:1757_1400x0_80_0_0_01b81c639779d72c6c609aea2a72095f.jpg
https://ria.ru/20200724/1574874729.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200728/1575051599.html
ларнака (район)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155735/65/1557356599_0:149:2858:1757_1400x0_80_0_0_01b81c639779d72c6c609aea2a72095f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155735/65/1557356599_159:0:2699:1905_1400x0_80_0_0_a50f7283d6d978551c41cc8f5e1c2fa9.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/65/1557356599_477:0:2382:1905_1400x0_80_0_0_5721c82072cc74c66a601540ff6e994c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ларнака (район), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), татьяна голикова, общество