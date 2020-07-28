В Совфеде оценили заявление Евросоюза о милитаризации Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал примитивным обвинение Евросоюза в адрес России в милитаризации Крыма.
Европейский союз ранее выступил с заявлением, что закладка десантных кораблей в Керчи свидетельствует о "милитаризации" Крыма и имеет негативное влияние на региональную безопасность в Черном море.
"Евросоюз неспособен объективно оценить обстановку, которая происходит в мире, продолжая демонстрировать полную примитивность в своих оценках происходящего в России и в Крыму в частности", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, если кто и занимается целенаправленно милитаризацией, поэтапно и бесцеремонно приближаясь к российским границам, то это страны НАТО.
"Наши действия по закладке кораблей в Керчи носят исключительно защитный характер. Мы закладываем корабли на территории своего государства, чтобы подчеркнуть его могущество перед лицом потенциального неприятеля", - подчеркнул сенатор.
Ранее два универсальных десантных корабля заложили на керченском заводе "Залив". В церемонии принял участие президент России Владимир Путин. Корабли названы именами известных военачальников: "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".