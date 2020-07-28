https://ria.ru/20200728/1575065469.html
Ставропольский край: более тысячи тонн отходов получили "вторую жизнь"
Более тысячи тонн из 30 тысяч прошедших сортировку отходов на новой мусоросортировочной линии в Шпаковском районе Ставропольского края получили "вторую жизнь" - РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:27
2020-07-28T18:35
ставропольский край
экология
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ставропольский край, экология
СТАВРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости.
Более тысячи тонн из 30 тысяч прошедших сортировку отходов на новой мусоросортировочной линии в Шпаковском районе Ставропольского края
получили "вторую жизнь" - в виде продуктов вторичной переработки, сообщает министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.
Мусоросортировочная линия была введена в строй в декабре 2019 года. На линии внедрены современные технологии переработки твердых коммунальных отходов (ТКО), которые включают в себя технологические процессы ручной и автоматической сортировки. Линия дополнительно оснащена шредером, предназначенным для измельчения отходов.
Из вторичного пластика производится крошка, из которой получаются гранулы для производства пластиковых ведер, и других бытовых предметов, работает линия по переработке ПЭТ-бутылки, из нее получают флэкс – пластиковые хлопья – сырье для дальнейшей переработки в полиэфирное волокно, производится полимерпесчаная плитка.
"Ввод линии в эксплуатацию позволил увеличить объем извлекаемых из отходов полезных фракций и направлять их на переработку. Всего в крае созданы 9 линий по сортировке отходов общей мощностью 1,8 млн тонн в год. И мы будем развивать это направление", - сказал министр ЖКХ Ставрополья Роман Марченко.