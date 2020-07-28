Ставропольский край: более тысячи тонн отходов получили "вторую жизнь"

© Фото : Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Эко-Сити" Мусоросортировочная линия в Шпаковском районе Ставропольского края

СТАВРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Более тысячи тонн из 30 тысяч прошедших сортировку отходов на новой мусоросортировочной линии в Шпаковском районе Более тысячи тонн из 30 тысяч прошедших сортировку отходов на новой мусоросортировочной линии в Шпаковском районе Ставропольского края получили "вторую жизнь" - в виде продуктов вторичной переработки, сообщает министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.

Мусоросортировочная линия была введена в строй в декабре 2019 года. На линии внедрены современные технологии переработки твердых коммунальных отходов (ТКО), которые включают в себя технологические процессы ручной и автоматической сортировки. Линия дополнительно оснащена шредером, предназначенным для измельчения отходов.

Из вторичного пластика производится крошка, из которой получаются гранулы для производства пластиковых ведер, и других бытовых предметов, работает линия по переработке ПЭТ-бутылки, из нее получают флэкс – пластиковые хлопья – сырье для дальнейшей переработки в полиэфирное волокно, производится полимерпесчаная плитка.