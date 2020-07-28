После столкновения поездов в Петербурге возбудили уголовное дело

Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта после столкновения грузовых электровозов в Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта после столкновения грузовых электровозов в Петербурге , при котором пострадал машинист, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

Как сообщало ОАО " РЖД ", во вторник днем на путях станции Купчинская Октябрьской железной дороги произошел сход двух грузовых электровозов и одного порожнего вагона. По уточненным данным городского управления МЧС , после столкновения грузовых составов с рельсов сошли три локомотива и порожний вагон. Один человек госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки, второй после осмотра медиками отказался от госпитализации.

"Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте… по факту столкновения двух электровозов возбуждено уголовное дело по (статье) "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в результате столкновения двух электровозов на станции пострадал машинист одного из составов, он госпитализирован.

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"В результате происшествия причинен ущерб в крупном размере", - информирует следственное ведомство.

Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура сообщала об организации проверки соблюдения законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте по факту происшествия. По ее данным, в результате схода электровозов с рельсов не произошло разлива нефетпродуктов.