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После столкновения поездов в Петербурге возбудили уголовное дело
Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта после столкновения грузовых... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T19:22
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ржд
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Столкновение двух электровозов в Санкт-Петербурге. Кадры СК
28 июля 2020 года произошло столкновение двух электровозов на станции Купчинская в черте города Санкт-Петербург. В результате аварии пострадал машинист одного из поезда. Он доставлен в лечебное учреждение для оказания квалифицированной медицинской помощи.
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РИА Новости
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60
следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд, санкт-петербург, происшествия

После столкновения поездов в Петербурге возбудили уголовное дело

17:43 28.07.2020 (обновлено: 19:22 28.07.2020)
7191
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанкЭлектровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Валентин Егоршин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта после столкновения грузовых электровозов в Петербурге, при котором пострадал машинист, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.
Как сообщало ОАО "РЖД", во вторник днем на путях станции Купчинская Октябрьской железной дороги произошел сход двух грузовых электровозов и одного порожнего вагона. По уточненным данным городского управления МЧС, после столкновения грузовых составов с рельсов сошли три локомотива и порожний вагон. Один человек госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки, второй после осмотра медиками отказался от госпитализации.
Появилось видео с места столкновения трех локомотивов в Санкт-Петербурге
Вчера, 16:49
Появилось видео с места столкновения поездов в Петербурге
"Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте… по факту столкновения двух электровозов возбуждено уголовное дело по (статье) "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в результате столкновения двух электровозов на станции пострадал машинист одного из составов, он госпитализирован.
"В результате происшествия причинен ущерб в крупном размере", - информирует следственное ведомство.
Столкновение грузовых поездов в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

ЧП произошло в 14.00 на станции Купчинская Октябрьской железной дороги.

Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
1 из 8

ЧП произошло в 14.00 на станции Купчинская Октябрьской железной дороги.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Два двух грузовых электровоза и один порожний вагон столкнулись и сошли с рельсов.

Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
2 из 8

Два двух грузовых электровоза и один порожний вагон столкнулись и сошли с рельсов.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

В экстренных службах сообщили, что медики осмотрели после аварии двух человек.

Грузовой вагон, сошедший с рельсов после столкновения двух электровозов на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
3 из 8

В экстренных службах сообщили, что медики осмотрели после аварии двух человек.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Позже стало известно, что пострадал один из машинистов.

Электровоз грузового состава, сошедший с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
4 из 8

Позже стало известно, что пострадал один из машинистов.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Участок железнодорожного пути, где произошло столкновение, серьезно поврежден.

Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения, на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
5 из 8

Участок железнодорожного пути, где произошло столкновение, серьезно поврежден.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

На место аварии отправили два восстановительных поезда.

Автомобиль пожарной службы на месте столкновения электровозов грузовых составов на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
6 из 8

На место аварии отправили два восстановительных поезда.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

После столкновения электровозов следователи возбудили уголовное дело.

Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения, на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
7 из 8

После столкновения электровозов следователи возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

На пассажирские поезда ЧП не повлияло: составы пустили по резервному маршруту.

Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения, на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
8 из 8

На пассажирские поезда ЧП не повлияло: составы пустили по резервному маршруту.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
1 из 8

ЧП произошло в 14.00 на станции Купчинская Октябрьской железной дороги.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
2 из 8

Два двух грузовых электровоза и один порожний вагон столкнулись и сошли с рельсов.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
3 из 8

В экстренных службах сообщили, что медики осмотрели после аварии двух человек.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
4 из 8

Позже стало известно, что пострадал один из машинистов.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
5 из 8

Участок железнодорожного пути, где произошло столкновение, серьезно поврежден.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
6 из 8

На место аварии отправили два восстановительных поезда.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
7 из 8

После столкновения электровозов следователи возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
8 из 8

На пассажирские поезда ЧП не повлияло: составы пустили по резервному маршруту.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура сообщала об организации проверки соблюдения законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте по факту происшествия. По ее данным, в результате схода электровозов с рельсов не произошло разлива нефетпродуктов.
Городское управление МЧС информировало о повреждении участка железнодорожного пути посла аварии. По данным пресс-службы ОАО "РЖД", она не повлияла на график движения пассажирских поездов.
Электровоз серии ЭС5К Ермак во время парада паровозов на международном железнодорожном салоне PRO//Движение.Экспо
Вчера, 15:23
Рельсы вырвало. Несколько поездов столкнулись в Санкт-Петербурге
602621
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РЖДСанкт-ПетербургПроисшествия
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