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Столкновение грузовых поездов в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге столкнулись грузовые поезда, пострадал один из машинистов. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:39
октябрьская железная дорога
санкт-петербург
фото
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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октябрьская железная дорога, санкт-петербург, фото, фото

Столкновение грузовых поездов в Санкт-Петербурге

18:29 28.07.2020 (обновлено: 18:39 28.07.2020)
2055
В Санкт-Петербурге столкнулись грузовые поезда, пострадал один из машинистов. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

ЧП произошло в 14.00 на станции Купчинская Октябрьской железной дороги.

Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
1 из 8

ЧП произошло в 14.00 на станции Купчинская Октябрьской железной дороги.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Два двух грузовых электровоза и один порожний вагон столкнулись и сошли с рельсов.

Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
2 из 8

Два двух грузовых электровоза и один порожний вагон столкнулись и сошли с рельсов.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

В экстренных службах сообщили, что медики осмотрели после аварии двух человек.

Грузовой вагон, сошедший с рельсов после столкновения двух электровозов на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
3 из 8

В экстренных службах сообщили, что медики осмотрели после аварии двух человек.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Позже стало известно, что пострадал один из машинистов.

Электровоз грузового состава, сошедший с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
4 из 8

Позже стало известно, что пострадал один из машинистов.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Участок железнодорожного пути, где произошло столкновение, серьезно поврежден.

Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения, на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
5 из 8

Участок железнодорожного пути, где произошло столкновение, серьезно поврежден.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

На место аварии отправили два восстановительных поезда.

Автомобиль пожарной службы на месте столкновения электровозов грузовых составов на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
6 из 8

На место аварии отправили два восстановительных поезда.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

После столкновения электровозов следователи возбудили уголовное дело.

Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения, на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
7 из 8

После столкновения электровозов следователи возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

На пассажирские поезда ЧП не повлияло: составы пустили по резервному маршруту.

Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения, на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
8 из 8

На пассажирские поезда ЧП не повлияло: составы пустили по резервному маршруту.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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002301
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Октябрьская железная дорогаСанкт-ПетербургФото
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