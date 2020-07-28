Источник: встреча "3+2" в рамках минской группы ОБСЕ может пройти осенью

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Встреча в формате 3+2 в рамках минской группы ОБСЕ (три сопредседателя от РФ, Встреча в формате 3+2 в рамках минской группы ОБСЕ (три сопредседателя от РФ, США Франции и министры иностранных дел Армении Азербайджана ) по ситуации на армяно-азербайджанской границе может состояться в начале осени, если позволят ситуация в отношениях двух государств и динамика пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ.

"Встреча в формате 3+2 в рамках минской группы ОБСЕ могла бы состояться в начале осени, если позволят ситуация в отношениях двух государств и динамика пандемии", - сказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, "контакты в рамках минской группы ОБСЕ идут в постоянном режиме, каждый день между сопредседателями".

"Главная задача сейчас – разрядить ситуацию, которая остается достаточно напряженной на границе между Азербайджаном и Арменией, и активизировать поиск дипломатического решения в рамках минской группы ОБСЕ", - сказал источник в МИД РФ.

Он отметил, что место возможной встречи еще не определено, она "может пройти где угодно".

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха . Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении , в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.