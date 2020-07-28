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Источник: встреча "3+2" в рамках минской группы ОБСЕ может пройти осенью
Встреча в формате 3+2 в рамках минской группы ОБСЕ (три сопредседателя от РФ, США и Франции и министры иностранных дел Армении и Азербайджана) по ситуации на... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:49
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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Источник: встреча "3+2" в рамках минской группы ОБСЕ может пройти осенью

17:28 28.07.2020 (обновлено: 17:49 28.07.2020)
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© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Встреча в формате 3+2 в рамках минской группы ОБСЕ (три сопредседателя от РФ, США и Франции и министры иностранных дел Армении и Азербайджана) по ситуации на армяно-азербайджанской границе может состояться в начале осени, если позволят ситуация в отношениях двух государств и динамика пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ.
"Встреча в формате 3+2 в рамках минской группы ОБСЕ могла бы состояться в начале осени, если позволят ситуация в отношениях двух государств и динамика пандемии", - сказал собеседник агентства.
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При этом, по его словам, "контакты в рамках минской группы ОБСЕ идут в постоянном режиме, каждый день между сопредседателями".
"Главная задача сейчас – разрядить ситуацию, которая остается достаточно напряженной на границе между Азербайджаном и Арменией, и активизировать поиск дипломатического решения в рамках минской группы ОБСЕ", - сказал источник в МИД РФ.
Он отметил, что место возможной встречи еще не определено, она "может пройти где угодно".
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.
По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели шести военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииАзербайджанАрменияОБСЕВ мире
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